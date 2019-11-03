Главные новости субботы и ночи: дело Дубневича и интервью Цемаха

Народному депутату Дубневичу определили размер залога, подозреваемый по делу катастрофы малайзийского Boeing Цемах дал интервью – новости, которые были актуальны 2 октября.

О Дубневиче

Народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн, избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Сам нардеп заявил, что не знает, где возьмет 100 миллионов.

О Цемахе

Подозреваемый в причастности к катастрофе малазийского Boeing Владимир Цемах, который был отпущен Украиной в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более трех тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко опубликовал свое заявление об увольнении.

В воскресенье, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.

НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования" к российскому "Газпрому".

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Верховной Рады, экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на российское посольство.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.