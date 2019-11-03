Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос об охране и объяснил, почему

Нардеп от "Оппоблока - За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.

Источник: видео с угрозами Кивы, которое обнародовал Алексей Малютин, сообщение Ильи Кивы в Facebook

Детали: На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл***, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

На своей странице в Facebook Кива заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию.

Он сообщил, что на прошлой неделе за ним "бегала группа провокаторов" и видео является частью того, что они сняли.

Дословно: "Хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти, о том, что преступник Стерненко, который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. ... Я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он начал бегать за мной в компании своих друзей, оскорблять меня и моих детей. Обещаю, он получит свое наказание", - заявил Кива.

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Напомним,