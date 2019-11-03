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Кива пригрозил "отрезать голову" за вопрос об охране и объяснил, почему

Воскресенье, 3 ноября 2019, 16:42

Нардеп от "Оппоблока - За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине за вопрос о его охране, с которой политик передвигается.

Источник: видео с угрозами Кивы, которое обнародовал Алексей Малютин, сообщение Ильи Кивы в Facebook

Детали: На вопрос мужчины "Вы от народа прячетесь?" во время того, как Кива в окружении охраны садился в свою машину, нардеп заявил "Ты что, дурак бл***, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка".

На своей странице в Facebook Кива заявил, что по поводу инцидента обратился в Национальную полицию. 

Он сообщил, что на прошлой неделе за ним "бегала группа провокаторов" и видео является частью того, что они сняли.

Дословно: "Хочу объяснить природу этого материала. Если вы обратили внимание, я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и власти, о том, что преступник Стерненко, который зарезал многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе. ... Я единственный, кто стоит на его стремительном пути к признанию невиновным. Именно поэтому он начал бегать за мной в компании своих друзей, оскорблять меня и моих детей. Обещаю, он получит свое наказание", - заявил Кива.

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Напомним, 

  • 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.  
  • В ходе столкновения активист получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
  • Полиция расследует убийство напавшего на Стерненко как умышленное. Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.
  • Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.
  • В полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а определять подследственность дела должна Генпрокуратура. Позже дело передали в Киев.
  • Спустя год после нападения стало известно, что следствие, СБУ и Нацполиция потеряли часть доказательств о предыдущих нападениях на активиста. 
  • Нападение стало третьим нападением на Стерненко: 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля 2018 года Стерненко избили рядом с его домом.
  • Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
  • Национальная полиция неоднократно отказывалась комментировать расследование резни со Стерненко.

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Темы: Оппозиционный блокВерховная Рада
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