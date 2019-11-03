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На Донбассе ранен военный, боевики стреляли 6 раз и возле Золотого

Воскресенье, 3 ноября 2019, 18:05

В воскресенье боевики нарушили режим прекращения огня 6 раз, в результате обстрелов ранение получил один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских сил было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" - возле Новолуганского, Хутора Свободного, в районе Золотого, вне участка разведения, дважды - близ н.п.Луганское. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник из станковых и автоматических гранатометов обстрелял позиции ОС возле Водяного.

Дословно: "Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе н.п. Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, которое по графику продлится до 9 ноября", - сообщили в штабе.

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Напомним, 

  • 29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Условием для разведения сил и средств является соблюдение режима тишины в течение 7 дней, что должна подтвердить миссия ОБСЕ.
  • В тот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".
  • Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе Золотого-4 завершилось зеркальное разведения сил и средств.
  • По сообщению военных, 3 ноября планировалось отменить режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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