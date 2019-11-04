Боевики уже обвинили Украину в срыве разведения сил в Петровском

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Понедельник, 4 ноября 2019, 14:08

Представители так называемой "Донецкой народной республики" обвинили украинскую сторону в срыве разведение сил и средств у поселка Петровское на Донбассе.

Источник: ТАСС со ссылкой на ресурс сепаратистов ДАН

Прямая речь "руководителя представительства ДНР" в СЦКК Руслана Якубова: "Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет".

Детали: Якубов заявил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

Этому предшествовало: Утром 4 ноября украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.

Однако в полдень российские медиа распространили информацию т.н. "ДНР", что боевики сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровское.

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Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
  • В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
  • В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.
  • Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подпсиано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
  • 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
  • На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.

Темы: Разведение сил Донбасс Донецкая область ДНР Минские соглашения


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