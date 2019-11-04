Боевики уже обвинили Украину в срыве разведения сил в Петровском
Представители так называемой "Донецкой народной республики" обвинили украинскую сторону в срыве разведение сил и средств у поселка Петровское на Донбассе.
Источник: ТАСС со ссылкой на ресурс сепаратистов ДАН
Прямая речь "руководителя представительства ДНР" в СЦКК Руслана Якубова: "Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет".
Детали: Якубов заявил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.
Этому предшествовало: Утром 4 ноября украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.
Однако в полдень российские медиа распространили информацию т.н. "ДНР", что боевики сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровское.
Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе
Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подпсиано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
powered by lun.ua