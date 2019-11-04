Боевики уже обвинили Украину в срыве разведения сил в Петровском

Представители так называемой "Донецкой народной республики" обвинили украинскую сторону в срыве разведение сил и средств у поселка Петровское на Донбассе.

Источник: ТАСС со ссылкой на ресурс сепаратистов ДАН

Прямая речь "руководителя представительства ДНР" в СЦКК Руслана Якубова: "Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование операции объединенных сил саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет".

Детали: Якубов заявил, что новая дата отвода сил в районе Петровского станет одним из пунктов повестки дня на ближайших переговорах контактной группы в Минске.

Этому предшествовало: Утром 4 ноября украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.

Однако в полдень российские медиа распространили информацию т.н. "ДНР", что боевики сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровское.

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