Разведение сил в Петровском: боевики и ОС называют разные даты

Представители "ДНР" сообщили миссию ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, тогда как Объединенные силы запланировали отход на 8 ноября.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ресурсы сепаратистов "ДНР"

Детали: В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

Сводок по состоянию на утро 8 ноября относительно обстрелов на Донбассе штаб ООС пока не дает.

Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

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