Разведение сил в Петровском: боевики и ОС называют разные даты
Представители "ДНР" сообщили миссию ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, тогда как Объединенные силы запланировали отход на 8 ноября.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на ресурсы сепаратистов "ДНР"
Детали: В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.
Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.
Сводок по состоянию на утро 8 ноября относительно обстрелов на Донбассе штаб ООС пока не дает.
Этому предшествовало: 2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.
Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведения началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
powered by lun.ua