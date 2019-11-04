Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о готовности приступить к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии 7-дневного соблюдения режима тишины.

Источник: командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко на брифинге в Краматорске, "Интерфакс-Украина"

Пряма речь командующего ООС: "Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины".

Детали: Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на этом участке фиксировали 30 октября, то при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и 8 ноября с 12:00 Вооруженные силы смогут начать практические меры по разведению сил и средств.

Этому предшествовало: Утром 4 ноября украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозможно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.

Однако в полдень российские медиа распространили информацию т.н. "ДНР", что боевики сигнализировали белой ракетой о готовности к разведению сил и средств у Петровское.

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