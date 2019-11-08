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"Прямой" извинился за маски-шоу: Шутки – это не наше

Пятница, 8 ноября 2019, 09:56
Прямой извинился за маски-шоу: Шутки – это не наше

Телеканал "Прямой" извинился за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.

Источник: обращение ведущих и журналистов на сайте телеканала

Детали: Представители телеканала отмечают, что фрагмент вечернего ток-шоу в пятницу с людьми в "балаклавах" и камуфляже вызвал бурную реакцию. Они оправдывают свой перформанс тем, что хотели показать "всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" случаются почти каждый день".

Дословно: "Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации".

Что предшествовало: В прямом эфире 7 ноября во студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала. Зрители в студии не сразу поняли, что это инсценировка и начали прятаться под стулья.

Предыстория:

  • 7 ноября у официального владельца телеканала "Прямой" экс-регионала Владимира Макеенко проводили обыски в производстве по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова.
  • В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.
  • Петр Порошенко заступился за телеканал "Прямой".
  • Официальным владельцем телеканала "Прямой" является экс-регионал Владимир Макеенко. Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем. Экс-президент Петр Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.

Украинская правда

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Темы: скандалтелевидение
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