"Прямой" извинился за маски-шоу: Шутки – это не наше
Телеканал "Прямой" извинился за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.
Источник: обращение ведущих и журналистов на сайте телеканала
Детали: Представители телеканала отмечают, что фрагмент вечернего ток-шоу в пятницу с людьми в "балаклавах" и камуфляже вызвал бурную реакцию. Они оправдывают свой перформанс тем, что хотели показать "всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" случаются почти каждый день".
Дословно: "Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации".
Что предшествовало: В прямом эфире 7 ноября во студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала. Зрители в студии не сразу поняли, что это инсценировка и начали прятаться под стулья.
Предыстория:
- 7 ноября у официального владельца телеканала "Прямой" экс-регионала Владимира Макеенко проводили обыски в производстве по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала. Канал заявил о давлении и наступлении на свободу слова.
- В "Евросолидарности" заявили, что связывают обыски в офисе Макеенко с тем, что "Прямой" не поет осанну президенту Зеленскому. И отметили, что за ситуацией стоит экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов, и руководитель ГБР Труба, который ему подыгрывает.
- Петр Порошенко заступился за телеканал "Прямой".
- Официальным владельцем телеканала "Прямой" является экс-регионал Владимир Макеенко. Источники УП связывали канал с ближайшим окружением Порошенко, а Макеенко называли фиктивным владельцем. Экс-президент Петр Порошенко отмечал, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом.