"Прямой" извинился за маски-шоу: Шутки – это не наше

Телеканал "Прямой" извинился за неудачную шутку, когда во время телетрансляции в студию ворвались люди в масках.

Источник: обращение ведущих и журналистов на сайте телеканала

Детали: Представители телеканала отмечают, что фрагмент вечернего ток-шоу в пятницу с людьми в "балаклавах" и камуфляже вызвал бурную реакцию. Они оправдывают свой перформанс тем, что хотели показать "всю абсурдность ситуации в стране, где "сюрпризы" случаются почти каждый день".

Дословно: "Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую ​​неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации".

Что предшествовало: В прямом эфире 7 ноября во студию "Прямого" ворвались люди в масках, камуфляже и с оружием, имитируя таким образом "захват" телеканала. Зрители в студии не сразу поняли, что это инсценировка и начали прятаться под стулья.

Предыстория: