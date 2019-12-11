Лояльный к Трампу канал пыталась получить визу для Онищенко

Лояльный к президенту США Дональду Трампу телеканал One America News пытался получить визу для украинского олигарха и экс-депутата Александра Онищенко до его ареста в Германии.

Источник: The Daily Beast

Детали: В Онищенко якобы есть "грязь" о деятельности Burisma Holdings, где работал сын конкурента Трампа на предстоящих выборах в 2020 году Джо Байдена Хантер.

Отмечается, что дружественное к Трампу средство массовой информации пыталось помочь Онищенко получить визу для въезда в США до его ареста 29 ноября.

Президент сети ОАNN Чарльз Херринг: "Я могу подтвердить, что One America News Network действительно пыталась получить ряд виз для бывших украинских чиновников для поездки в Соединенные Штаты, включая Александра Онищенко…

One America News Network сделала запрос до задержания Онищенко. На сегодняшний день расследование One America News обошлось в 100 000 долларов".

Детали: По словам Херринга, его сеть "в настоящее время ищет визы" для нескольких других бывших украинских чиновников, но не для Онищенко. Он отказался сообщить, для каких других бывших чиновников его отделение пытается получить визу.

Адвокат Онищенко не ответил на запросы о комментариях для The Daily Beast.

Отмечается, что об усилиях ОАNN помочь Онищенко с визой стало известно после того, как адвокат Трампа Руди Джулиани прилетал в Киев для встречи с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В поездке Джулиани сопровождал корреспондент ОАNN.

Также сообщается, что Онищенко рассказал медиа-сайту CD Media, что подал заявку на визу в США в начале 2019 года.

В издании отмечают, что в последние годы One America News пытается опередить Fox News, Fox Business и Sinclair в преданности Трампу. И Трамп уже это заметил. Президент США написал в Twitter каналу, отчитывая Fox News за его недостаточную поддержку.

Что было раньше: 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в Германии.

Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

В 2016 году Онищенко имел действительную американскую визу.

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