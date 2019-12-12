Новости 12 декабря: дело Шеремета, закон об особом статусе

Полиция задержала подозреваемых по делу Шеремета, Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса — новости, которые были актуальны 12 декабря.

О деле Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В 5 часов вечера состоялся брифинг, на котором шла речь о ходе расследования дела, в частности об установлении исполнителей убийства Павла. Следствие подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Юлия Кузьменко, а помогал ей Андрей Антоненко. Их обоих задержали.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Адвокат задержанного Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявил о нарушении прав его подзащитных, но допустил, что на записи следователей "вероятно голос его клиента".

Об особом статусе

Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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