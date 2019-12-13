Шоумен Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью были обыски

5906 просмотров
Пятница, 13 декабря 2019, 13:14

Украинский актер и шоумен Антин Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью прошли обыски.

Источник: Facebook-страница Мухарского

Прямая речь Мухарского: "Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности позже".

Детали: Как известно Мухарский выехал из Украины в феврале 2018 года. Пока не известно, связаны ли эти обыски с серией обысков по делу убийства Павла Шеремета.

Что этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивахубийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновнымпо делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета убийство


powered by lun.ua
Материалы по теме
От Нормандии до Шеремета. Зачем дискредитируют волонтеров и ветеранов? 13 декабря 2019, 13:10
Опубликован полный текст подозрения Кузьменко 13 декабря 2019, 12:02
Для Кузьменко и Антоненко будут просить арест – источник 13 декабря 2019, 11:44
Все новости
Главные новости
Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета
Минэкономики допускает ослабление гривни в начале 2020 года
В спецназе, где служит Антоненко, дали ему положительную характеристику
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства тем, кто воевал или сбежал из РФ
Все новости
Фото

Таким вы мир не видели: 5 невероятных научных фото

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

исследование

Ученые расшифровали "обезьяний язык"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів