Шоумен Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью были обыски
Украинский актер и шоумен Антин Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью прошли обыски.
Источник: Facebook-страница Мухарского
Прямая речь Мухарского: "Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности позже".
Детали: Как известно Мухарский выехал из Украины в феврале 2018 года. Пока не известно, связаны ли эти обыски с серией обысков по делу убийства Павла Шеремета.
Что этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.
Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.
Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибот взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивахубийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновнымпо делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.