Новости 13 декабря: дело Шеремета, совет Кремля Зеленскому

Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета, Кремль дал "совет" Зеленскому, как жать руку Путину – новости, которые были актуальны 13 декабря.

О деле Шеремета

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемую в причастности к убийству Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую также подозревают в убийстве Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу. Здесь можно ознакомиться с полным текстом подозрения.

Ее адвокат Владислав Добош сказал, что в словах его подзащитной про "лупануть "Градами" по Киеву", которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".

Также ночью следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых.

Мать Павла Людмила Шеремет не знает, верить ли в причастность задержанных лиц к убийству ее сына, и боится, чтобы в этом деле не пострадали невиновные.

О совете Зеленскому

Реагируя на слова Зеленского о готовности сто раз пожать руку Путину, если Украине вернут Крым, в Кремле посоветовали украинскому президенту "в целом не поднимать эту тему".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение получения гражданства тем, кто воевал или сбежал из РФ.

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