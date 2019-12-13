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Новости 13 декабря: дело Шеремета, совет Кремля Зеленскому

Пятница, 13 декабря 2019, 20:00
Новости 13 декабря: дело Шеремета, совет Кремля Зеленскому

Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета, Кремль дал "совет" Зеленскому, как жать руку Путину – новости, которые были актуальны 13 декабря.

О деле Шеремета

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемую в причастности к убийству Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую  также подозревают в убийстве Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу. Здесь можно ознакомиться с полным текстом подозрения.

Ее адвокат Владислав Добош сказал, что в словах его подзащитной про "лупануть "Градами" по Киеву", которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".

Также ночью следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых.

Мать Павла Людмила Шеремет не знает, верить ли в причастность задержанных лиц к убийству ее сына, и боится, чтобы в этом деле не пострадали невиновные.

О совете Зеленскому

Реагируя на слова Зеленского о готовности сто раз пожать руку Путину, если Украине вернут Крым, в Кремле посоветовали украинскому президенту "в целом не поднимать эту тему".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату — Порошенко, Дубинский и Кива в списке.

Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1".

Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение получения гражданства тем, кто воевал или сбежал из РФ.

Партия Джонсона получила монобольшинство: в Британии подсчитали голоса на выборах.

Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Темы: Дело ШереметаРосcияЗеленский
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