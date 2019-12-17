Главные новости понедельника и ночи: изменения в Конституцию, новый глава НАПК

Ликвидируются районы, вводятся префекты: Зеленский предлагает изменить Конституцию, избрали нового главу НАПК — новости, которые были актуальны 16 декабря.

О Конституции

Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства — ввести общины, округи, области и сделать префектов представителями государства в округах и областях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти в РФ проанализируют "на предмет соответствия минским договоренностям".

О НАПК

Конкурсная комиссия выбрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский должен рассмотреть петицию о снятии звания заслуженного юриста с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая набрала необходимое количество подписей.

В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода "программу иммиграции", нацеленную на наполнение страны людьми — Государственная миграционная служба.

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении полномочий в фонде из-за давления Офиса президента.

Известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП, возвращаясь с концерта.

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается министр внутренних дел Арсен Аваков, не однозначные, а доказательства – не убедительные.

Пятый президент, ныне народный депутат Петр Порошенко внес залог за генерал-майора Дмитрия Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.

Бывший офицер Специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский, попросивший официальное убежища в ЕС, заявил о своем участии в внесудебных убийствах белорусских оппозиционных политиков в 1999-2003 годах.

Исключенный из фракции депутат "Слуги народа" Антон Поляков попросил об исключении из партии "из идеологических и моральных принципов".

"Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой. На видео комики "извиняются" перед Гонтаревой.