Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фигурант дела Шеремета Riffmaster в зоне ООС был как музыкант – командование

Вторник, 17 декабря 2019, 08:15
Фигурант дела Шеремета Riffmaster в зоне ООС был как музыкант – командование

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Командование ССО

Детали: Пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров отметил, что сторону защиты представляет среди прочих адвокат Станислав Кулик, дата апелляции пока неизвестна.

Подполковник Никифоров рассказал, что Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Андрея Антоненко и его переводе под домашний арест.

Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое прошло при участии командиров всех воинских частей в структуре Сил.

По словам Никифорова, командование "готово всячески содействовать расследованию" и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие, но со времени взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря) никаких запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало.

Военный контракт с Силами специальных операций Андрей Антоненко заключил в 2017 году. В пресс-службе отмечают, что в составе ССО он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.

Прямая речь Никифорова: "Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая".

Справка: 17 декабря в Харькове запланирован концерт в поддержку Андрея Антоненко, сообщил в Facebook товарищ Риффмастера музыкант Сашко Положинский. В выступлении примут участие Сергей Жадан, группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло", другие исполнители.

О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета, "не давая оценку делу по существу", сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она заявила, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Влада и Инну Грищенко знает лично, и "все они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении".

Этому предшествовало:

  • 14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster): он арестован на два месяца -–до 8 февраля 2020 года. Антоненко считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Аналогичную меру пресечения – арест до 8 февраля – Печерский районный суд Киева избрал для Юлии Кузьменко ("Лисы"). Детского хирурга и волонтерку в закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета.
  • Военного медика Яну Дугарь, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена. 
  • Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Павла Шеремета (июль 2016 года, Киев) и Михаила Чекурака (июль 2018 года, Косов) – почти идентичны. А в не сдетонировавшей взрывчатке из Косова найдены следы ДНК обоих Грищенко.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные.
  • У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: