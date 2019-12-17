Фигурант дела Шеремета Riffmaster в зоне ООС был как музыкант – командование
Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Командование ССО
Детали: Пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров отметил, что сторону защиты представляет среди прочих адвокат Станислав Кулик, дата апелляции пока неизвестна.
Подполковник Никифоров рассказал, что Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Андрея Антоненко и его переводе под домашний арест.
Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое прошло при участии командиров всех воинских частей в структуре Сил.
По словам Никифорова, командование "готово всячески содействовать расследованию" и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие, но со времени взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря) никаких запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало.
Военный контракт с Силами специальных операций Андрей Антоненко заключил в 2017 году. В пресс-службе отмечают, что в составе ССО он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.
Прямая речь Никифорова: "Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая".
Справка: 17 декабря в Харькове запланирован концерт в поддержку Андрея Антоненко, сообщил в Facebook товарищ Риффмастера музыкант Сашко Положинский. В выступлении примут участие Сергей Жадан, группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло", другие исполнители.
О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета, "не давая оценку делу по существу", сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.
Она заявила, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Влада и Инну Грищенко знает лично, и "все они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении".
Этому предшествовало:
- 14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster): он арестован на два месяца -–до 8 февраля 2020 года. Антоненко считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
- Аналогичную меру пресечения – арест до 8 февраля – Печерский районный суд Киева избрал для Юлии Кузьменко ("Лисы"). Детского хирурга и волонтерку в закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета.
- Военного медика Яну Дугарь, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета, суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Павла Шеремета (июль 2016 года, Киев) и Михаила Чекурака (июль 2018 года, Косов) – почти идентичны. А в не сдетонировавшей взрывчатке из Косова найдены следы ДНК обоих Грищенко.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.