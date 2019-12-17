Фигурант дела Шеремета Riffmaster в зоне ООС был как музыкант – командование

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, находится в изоляторе временного содержания.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Командование ССО

Детали: Пресс-секретарь ССО Алексей Никифоров отметил, что сторону защиты представляет среди прочих адвокат Станислав Кулик, дата апелляции пока неизвестна.

Подполковник Никифоров рассказал, что Командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Андрея Антоненко и его переводе под домашний арест.

Направленный в суд соответствующий документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое прошло при участии командиров всех воинских частей в структуре Сил.

По словам Никифорова, командование "готово всячески содействовать расследованию" и рассчитывает на беспристрастное объективное следствие, но со времени взятия Антоненко под стражу (с 14 декабря) никаких запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало.

Военный контракт с Силами специальных операций Андрей Антоненко заключил в 2017 году. В пресс-службе отмечают, что в составе ССО он не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС.

Прямая речь Никифорова: "Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая".

Справка: 17 декабря в Харькове запланирован концерт в поддержку Андрея Антоненко, сообщил в Facebook товарищ Риффмастера музыкант Сашко Положинский. В выступлении примут участие Сергей Жадан, группы "Линия Маннергейма", "Папа Карло", другие исполнители.

О готовности оказать правовую помощь фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета, "не давая оценку делу по существу", сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она заявила, что обвиняемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, Влада и Инну Грищенко знает лично, и "все они – признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении".

Этому предшествовало:

14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster): он арестован на два месяца -–до 8 февраля 2020 года. Антоненко считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Аналогичную меру пресечения – арест до 8 февраля – Печерский районный суд Киева избрал для Юлии Кузьменко ("Лисы"). Детского хирурга и волонтерку в закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета.

Военного медика Яну Дугарь, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

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