Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра Арсена Авакова.

Источник: Судебная власть Украины, адвокат Кузьменко Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Как указано в информации на сайте Судебная власть Украины, иск подан против МВД, третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина".

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Датой поступления в Печерский райсуд Киева указано 23 декабря, в этот же день назначен состав суда.

Скриншот с сайта Судебная власть Украины

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В комментарии "Украинской правде" адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что иск касается распространения неправдивой информации.

Прямая речь Добоша: "Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов".

Что было раньше: 13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков комментировал дело Шеремета в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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