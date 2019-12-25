Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова
Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра Арсена Авакова.
Источник: Судебная власть Украины, адвокат Кузьменко Владислав Добош в комментарии УП
Детали: Как указано в информации на сайте Судебная власть Украины, иск подан против МВД, третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина".
Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Датой поступления в Печерский райсуд Киева указано 23 декабря, в этот же день назначен состав суда.
Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.
В комментарии "Украинской правде" адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что иск касается распространения неправдивой информации.
Прямая речь Добоша: "Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов".
Что было раньше: 13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков комментировал дело Шеремета в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.
- 24 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи Юлию Кузьменко.