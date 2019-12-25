Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова

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Среда, 25 декабря 2019, 19:46
Кузьменко и ее адвокат в суде
Фото: Соня Лукашова, УП

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко подала иск против МВД и министра Арсена Авакова.

Источник: Судебная власть Украины, адвокат Кузьменко Владислав Добош в комментарии УП

Детали: Как указано в информации на сайте Судебная власть Украины, иск подан против МВД, третьими лицами выступают Аваков и телерадиокомпания "Украина".

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Датой поступления указано 23 декабря, в этот же день назначен состав суда.

 
Скриншот с сайта Судебная власть Украины

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В комментарии "Украинской правде" адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что иск касается распространения неправдивой информации.

Прямая речь Добоша: "Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов".

Что было раньше: 13 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков комментировал дело Шеремета в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
  • Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.
  • 24 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи Юлию Кузьменко.

Катерина Тищенко, УП


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