Главные новости понедельника и ночи: Зеленский в западных СМИ, убийство сына депутата

Зеленский посоветовал тем, кто чувствует себя россиянами, ехать в РФ, полиция задержала подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета — новости, которые были актуальны 2 декабря.

Об интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что местные выборы в ОРДЛО можно проводить только по украинскому законодательству после деоккупации.

Также Зеленский заявил, что за растерянных жителей оккупированных сейчас территорий Донбасса следует бороться, а пророссийски настроенные могут переехать в Россию.

Президент заявил, что США вредят Украине, когда посылают миру сигнал о ней как о коррумпированном государстве.

О убийстве сына депутата

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Ими оказались два мужчины 18 и 19 лет. Основные версии, которые рассматривает следствие: семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, бывшая профессиональная деятельность Соболева.

Позже стало известно, что правоохранители вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский сообщил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма в каком-либо формате, но Путин готов дать Зеленскому ответы на вопросы о полуострове.

На столичных Позняках подрались посетители и работники заведения MisterCat, в результате драки пострадали 8 человек, которые работают в ресторане. После конфликта посетители въехали автомобилем в дверь помещения и скрылись с места происшествия.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление спикера российской Госдумы о якобы притеснении малых народов в Украине, назвав его "русским дураком".

Маруся Зверобой приходила в ГБР, куда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об угрозах президенту Зеленскому, но на самом допросе не была.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды", вышел из СИЗО.

Россия отклонила запрос Нидерландов о передаче подозреваемого к причастности в катастрофе самолета MH17 на Донбассе Владимира Цемаха.

В Иране при разгоне массовых протестов убиты сотни человек.