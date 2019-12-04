В Евросоюзе объяснили, почему важны Минские соглашения

Представитель Европейской службы внешних дел заявила, что Минские соглашения важны, поскольку предусматривают привлечение России к процессу разведения войск на Донбассе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Хаканен

Прямая речь: "Это факт подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правдивый ответ."

Детали: Такой ответ Хаканен дала на вопрос о позиции Евросоюза по поводу разведения сил и средств, когда украинская сторона выполняет приказы, а обстрелы со стороны незаконных формирований РФ продолжаются.

Напомним:

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на сегодня альтернативы Минским соглашениями Украины не готовит, но запасной план нужен.

Предыстория: