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В Евросоюзе объяснили, почему важны Минские соглашения

Среда, 4 декабря 2019, 03:49

Представитель Европейской службы внешних дел Улла Хаканен заявила, что Минские соглашения важны, поскольку предусматривают привлечение России к процессу разведения войск на Донбассе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Хаканен

Прямая речь: "Это факт подчеркивает важность Минских соглашений, даже с учетом всех их недостатков. Это пока единственный согласованный рабочий документ в процессе урегулирования на Донбассе. Там есть перечень войск и типов вооружения, которые не должны находиться вблизи контактной линии, и Россия является частью этого формата переговоров. Если это дает ответ на ваш вопрос, насколько Россия является частью этого конфликта... Я думаю, что мы все в этой комнате знаем правдивый ответ."

Детали: Такой ответ Хаканен дала на вопрос о позиции Евросоюза по поводу разведения сил и средств, когда украинская сторона выполняет приказы, а обстрелы со стороны незаконных формирований РФ продолжаются.

Напомним: 

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на сегодня альтернативы Минским соглашениями Украины не готовит, но запасной план нужен.

Предыстория:

  • Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
  • Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
  • Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 одобрил этот комплекс мер и декларацию президента Украины, России, Франции и канцлера Германия в его поддержку.
  • 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияЕСРосcияДонбасс
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