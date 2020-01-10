Канада будет сотрудничать с Украиной в расследовании аварии самолета

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Пятница, 10 января 2020, 06:01

Канада готова к сотрудничеству с Украиной в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Прямая речь: "Президент Зеленский заверил меня, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения полноценного расследования. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами во время этого процесса."

Детали: По словам премьера, он также провел телефонный разговор с нидерландским коллегой Марком Рютте. Тот поделился опытом в расследовании сбивания малазийского самолета рейса МН17 на Донбассе.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета

Перед этим СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Президент США Дональд Трамп сказав, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • На фоне противостояния Ирана и США в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбитого самолета компании Boeing или американцам.
  • Иранские следователи 9 января сообщили первые выводы: украинский самолет был охвачен пламенем еще в воздухе, экипаж пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не просил диспетчеров о помощи. Кроме того оказалось, что оба бортовых самописца повреждены, поэтому часть записей на них потеряна.

Украинская правда
Темы: авиа катастрофы Канада Украина Иран


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