Канада будет сотрудничать с Украиной в расследовании аварии самолета

Канада готова к сотрудничеству с Украиной в расследовании авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Прямая речь: "Президент Зеленский заверил меня, что Украина принимает все необходимые меры для обеспечения полноценного расследования. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами во время этого процесса."

Детали: По словам премьера, он также провел телефонный разговор с нидерландским коллегой Марком Рютте. Тот поделился опытом в расследовании сбивания малазийского самолета рейса МН17 на Донбассе.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Перед этим СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Президент США Дональд Трамп сказав, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

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