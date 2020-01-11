"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств в деле Шеремета

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Суббота, 11 января 2020, 00:18

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность несоответствием доказательств по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: заявление "Репортеров без границ"

Дословно: " "Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств, на основе которых украинские чиновники заявили о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году и призывают продолжить расследование и быть более прозрачными в этом деле."

Детали: В правозащитной организации заявили, что прокуратура отказывается предоставлять все имеющиеся доказательства, а само дело основывается на четырех спорных экспертизах.

"Необходимо узнать правду об убийстве Павла Шеремета, особенно в связи с тем, что в 2019 году в Украине был убит еще один журналист (Вадим Комаров – УП)", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: 10 января Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время защита Антоненко заявил о сокрытии доказательств со стороны прокуратуры.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предистория: 

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • С Кузьменко провели следственный эксперимент. Она раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к убийству.
  • Антоненко видит в деле политическое преследование и не исключает причастность Кремля.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета прокуратура СМИ


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