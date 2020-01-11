"Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств в деле Шеремета

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность несоответствием доказательств по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Источник: заявление "Репортеров без границ"

Дословно: " "Репортеры без границ" обеспокоены несоответствием доказательств, на основе которых украинские чиновники заявили о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году и призывают продолжить расследование и быть более прозрачными в этом деле."

Детали: В правозащитной организации заявили, что прокуратура отказывается предоставлять все имеющиеся доказательства, а само дело основывается на четырех спорных экспертизах.

"Необходимо узнать правду об убийстве Павла Шеремета, особенно в связи с тем, что в 2019 году в Украине был убит еще один журналист (Вадим Комаров – УП)", – говорится в заявлении.

Что предшествовало: 10 января Апелляционный суд Киева отказался отпустить из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время защита Антоненко заявил о сокрытии доказательств со стороны прокуратуры.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

Предистория: