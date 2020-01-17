Главные новости дня и ночи: "профан" Гончарук, призыв в армию, отставка министра

Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике, Зеленский подписал указ о призыве в армию: теперь — с 18 лет, министр Алена Бабак написала заявление об увольнении — новости, которые были актуальны 16 января.

О "профане"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки Гончарука нет оснований.

Порошенко за премьера заступился. Намекает, что к прослушке причастен Коломойский, которому ранее принадлежал национализированный "Приватбанк".

Тимошенко, в свою очередь, выступает за смену не только правительства, но и всей власти из-за "ее некомпетентности" — "пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины".

О призыве

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная с 18 лет.

О министре, которая уходит в отставку

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении – документ уже находится в Кабмине. На ее место прочат кандидатуру Дениса Шмыгаля, возглавляющего Ивано-Франковскую ОГА.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Президент России Владимир Путин назначил премьер-министром РФ главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Руководство "Слуги народа" совместно с президентом и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учётом позиций оппозиции законопроект о децентрализации власти.

Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Нацполиция открыла 2 уголовных производства по возможной незаконной слежке за бывшим американским послом Мари Йованович в Украине.

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале "1+1".

В Тегеране завершили идентификацию всех 11 тел погибших украинцев во время авиакатастрофы. Продолжается подготовка к передаче тел в Украину.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово", хотя Украина настаивала на четырех новых участках.