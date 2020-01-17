ЕС продолжит сотрудничество с Украиной независимо от судьбы правительства – посол

Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится отставка действующего его состава.

Источник: комментарий посла ЕС в Украине Матти Маасикаса для hromadske.

Прямая речь: "Мы, и я лично имею, очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться".

Детали: Он уточнил, что новости о прошении об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и объем сотрудничества между ЕС и украинским правительством.

Прямая речь: "Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии".

Что предшествовало: Утром 17 января стало известно, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

В конце концов Гончарук пришел в Верховную Раду и заверил, что Кабинет министров продолжит работу в штатном режиме до того, как президент Зеленский "примет политическое решение".

История вопроса:

15 января в сети опубликовали аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также на записи слышно, как голос, похожий на голос премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" – и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

Некоторые СМИ писали, что к сливу прослушки причастно Управление госохраны, однако в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.

16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила состав нового Кабинета министров.

Знать больше: Ротшильды, макароны, оливье: Где мифы, а где правда в "пленках Гончарука"

Зе!премьер. Что рассказывают о Гончаруке люди, которые его знают

Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров