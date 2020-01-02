Вице-премьер о реформе СБУ: Это как отключить атомную бомбу
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.
Источник: интервью Кулебы "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно.
Потому что реформировать СБУ – это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений".
Детали: Кулеба выразил убеждение, что президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов хотят реформировать этот орган, но дискуссии о том, как его превратить в эффективную структуру, еще продолжаются.
В частности, еще идут консультации с НАТО и с консультативной миссией Европейского Союза, которые получили законопроект по реформе СБУ и выразили свою позицию относительно документа.
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Предыстория:
- В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируют реформировать до 2020 года.
- В феврале 2018 года глава миссии ЕС заявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
- Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
- В сентябре 2019 года в СБУ заявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
- 1 октября 2019 года коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
- В ноябре 2019 года в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.
- В декабре 2019 года в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы СБУ противоречит рекомендациям западных партнеров.