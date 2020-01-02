Вице-премьер о реформе СБУ: Это как отключить атомную бомбу

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против поспешного проведения реформы Службы безопасности Украины.

Источник: интервью Кулебы "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда речь идет о реформе СБУ, то, честно вам скажу, я выступаю против применения к ней "турборежима". И я рад, что он к ней не применяется, что мы идем медленно, шаг за шагом, но очень тщательно.

Потому что реформировать СБУ – это как отключить атомную бомбу. Если вы перережете не тот провод, просто все взорвется. Здесь нужна хирургическая точность, аккуратность и взвешенность в принятии решений".

Детали: Кулеба выразил убеждение, что президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов хотят реформировать этот орган, но дискуссии о том, как его превратить в эффективную структуру, еще продолжаются.

В частности, еще идут консультации с НАТО и с консультативной миссией Европейского Союза, которые получили законопроект по реформе СБУ и выразили свою позицию относительно документа.

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