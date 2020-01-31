Главные новости четверга и ночи: освобождение Грымчака, взятка для главы Фонда госимущества

Экс-замминистра Грымчак освобожден из-под стражи, главе Фонда госимущества предлагали взятку в 5 миллионов долларов — новости, которые были актуальны 30 января.

О Грымчаке

Обвиненный во взяточничестве бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

О взятке

По заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Против мэра Киева Виталия Кличко "Слуга народа" рассматривает нескольких кандидатов, в том числе и такого, который даст действующему председателю столицы победить снова.

Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Великобритании. Безвиз будет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года.

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