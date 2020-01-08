В самолете МАУ, разбившемся в Иране, мог произойти взрыв - эксперт

Боинг МАУ, разбившийся под Тегераном, не сбивала ракета, но взрыв мог произойти в середине самолета.

Источник: DW со ссылкой на австралийского Авиаэксперты Джефри Томаса

Прямая речь: "Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больше взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту".

Детали: К такому выводу эксперт пришел, анализируя видео падения самолета.

Томас также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета, а затем передача информации о полете обрывается. Эксперт предполагает, что так могло произойти из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.

Он отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой, поскольку ракета уничтожила бы самолет еще в воздухе.

Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Ракета знищила б лайнер ще в повітрі. Імовірно, літак від чогось загорівся і вибух пролунав на борту, припускає австралійський авіаексперт Джефрі Томас: pic.twitter.com/isDaZtaDfU — DW українською (@dw_ukrainian) 8 січня 2020 р.

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