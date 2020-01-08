В самолете МАУ, разбившемся в Иране, мог произойти взрыв - эксперт

6462 просмотра
Среда, 8 января 2020, 16:41

Боинг МАУ, разбившийся под Тегераном, не сбивала ракета, но взрыв мог произойти в середине самолета.

Источник: DW со ссылкой на австралийского Авиаэксперты Джефри Томаса

Прямая речь: "Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больше взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту".

Детали: К такому выводу эксперт пришел, анализируя видео падения самолета.

Томас также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета, а затем передача информации о полете обрывается. Эксперт предполагает, что так могло произойти из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.

Он отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой, поскольку ракета уничтожила бы самолет еще в воздухе.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
  • Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Украина с 9 января временно, до выяснения причин катастрофы, запрещает своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
  • 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны.
  • В ночь перед катастрофой Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракским базам, где расположены американские военные.
  • Некоторые СМИ предположили, что самолет могли сбить рактой, поскольку катастрофа произошла через несколько часов после атаки на американские базы.

Темы: катастрофы Иран


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: В Тегеран вылетают специалисты, я консультируюсь с партнерами 8 января 2020, 16:31
К посольству Ирана в Киеве несут цветы в связи с авиакатастрофой 8 января 2020, 16:00
МАУ обнародовала имена всех, кто был в разбившемся в Тегеране самолете 8 января 2020, 14:27
Все новости
Главные новости
Зеленский: В Тегеран вылетают специалисты, я консультируюсь с партнерами
Антоненко предположил, что подозрение ему по делу Шеремета – "операция ФСБ"
Эрдоган и Путин открыли новый газопровод "Турецкий поток"
МАУ обнародовала имена всех, кто был в разбившемся в Тегеране самолете
Все новости
Дети

Плохое поведение моего ребенка – норма или повод для волнения?

Кино

История главного героя "Джокера"

деньги

"Каковы ваши ожидания по зарплате?": Как ответить на этот вопрос на собеседовании

Поиск по сайту
Архив
Весь архів