В самолете МАУ, разбившемся в Иране, мог произойти взрыв - эксперт
Боинг МАУ, разбившийся под Тегераном, не сбивала ракета, но взрыв мог произойти в середине самолета.
Источник: DW со ссылкой на австралийского Авиаэксперты Джефри Томаса
Прямая речь: "Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больше взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту".
Детали: К такому выводу эксперт пришел, анализируя видео падения самолета.
Томас также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета, а затем передача информации о полете обрывается. Эксперт предполагает, что так могло произойти из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.
Он отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой, поскольку ракета уничтожила бы самолет еще в воздухе.
Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Ракета знищила б лайнер ще в повітрі. Імовірно, літак від чогось загорівся і вибух пролунав на борту, припускає австралійський авіаексперт Джефрі Томас: pic.twitter.com/isDaZtaDfU— DW українською (@dw_ukrainian) 8 січня 2020 р.
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
- Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Украина с 9 января временно, до выяснения причин катастрофы, запрещает своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны.
- В ночь перед катастрофой Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракским базам, где расположены американские военные.
- Некоторые СМИ предположили, что самолет могли сбить рактой, поскольку катастрофа произошла через несколько часов после атаки на американские базы.