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В самолете МАУ, разбившемся в Иране, мог произойти взрыв - эксперт

Среда, 8 января 2020, 15:41
В самолете МАУ, разбившемся в Иране, мог произойти взрыв - эксперт

Боинг МАУ, разбившийся под Тегераном, не сбивала ракета, но взрыв мог произойти в середине самолета.

Источник: DW со ссылкой на австралийского Авиаэксперты Джефри Томаса

Прямая речь: "Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больше взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту".

Детали: К такому выводу эксперт пришел, анализируя видео падения самолета.

Томас также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета, а затем передача информации о полете обрывается. Эксперт предполагает, что так могло произойти из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.

Он отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой, поскольку ракета уничтожила бы самолет еще в воздухе.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
  • Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Украина с 9 января временно, до выяснения причин катастрофы, запрещает своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
  • 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны.
  • В ночь перед катастрофой Иран выпустил более дюжины ракет по двум иракским базам, где расположены американские военные.
  • Некоторые СМИ предположили, что самолет могли сбить рактой, поскольку катастрофа произошла через несколько часов после атаки на американские базы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИран
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