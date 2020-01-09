Главные новости среды и ночи: катастрофа самолета МАУ, конфликт США и Ирана

В Иране разбился самолет авиакомпании МАУ, Трамп анонсировал новые санкции против Ирана - новости, которые были актуальны 8 января.

О авиакатастрофе

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.

Все, кто был на борту самолета, погибли.

В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа.

По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

По информации агентства Reuters, предварительная версия западных спецслужб: Boeing 737 "Украинская международных авиалиний" потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.

Президент Владимир Зеленский собрал ночное совещание по катастрофе самолета. На ней он заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 в Иране. Сейчас отрабатывается несколько версий причин падения самолета, проводится работа с родственниками погибших и происходит сбор ДНК для идентификации тел.

9 января в Украине объявлен день траура.

Также Зеленский выразил соболезнования погибшим в катастрофе самолета МАУ и пообещал детальное и независимое расследование причин трагедии.

О конфликте США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

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