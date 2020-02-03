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"Прослушка Гончарука": большинство украинцев не изменили свое отношение к власти

Понедельник, 3 февраля 2020, 12:25
Прослушка Гончарука: большинство украинцев не изменили свое отношение к власти

Обнародованные записи с якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука с другими должностными лицами никак не повлияли на отношение большинства украинцев к главе правительства и президенту Украины.

Источник: Исследование проведенное ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года

Детали: Об аудиозаписи совещания с участием Гончарука  с руководством министерства финансов и Национального банка, где он обсуждает компетентность Зеленского в финансовых вопросах слышали 68,1% опрошенных.

 

Почти 50% украинцев считают эти записи важной темой для обсуждения в СМИ.

 

При этом 46% опрошенных заявили, что обнародование записей никак не повлияло на их отношение к Гончаруку, а 57,1% украинцев после этого не изменили мнение о Зеленском.

 

Лучше о Гончаруке стали думать 1,8% опрошенных, а о президенте улучшили мнение 4,7%.

В то же время заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку 38,5% опрошенных, а к президенту Зеленскому 23,7%.

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Предыстория:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике".Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике. Он даже заявил, что подал заявление об отставке, но почему-то президенту, а не в Верховную Раду.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.
  • Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
  • Однако по данням СМИ уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: прослушкаопросГончарукЗеленский
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