"Прослушка Гончарука": большинство украинцев не изменили свое отношение к власти

Обнародованные записи с якобы совещания премьер-министра Алексея Гончарука с другими должностными лицами никак не повлияли на отношение большинства украинцев к главе правительства и президенту Украины.

Источник: Исследование проведенное ЦСМ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года

Детали: Об аудиозаписи совещания с участием Гончарука с руководством министерства финансов и Национального банка, где он обсуждает компетентность Зеленского в финансовых вопросах слышали 68,1% опрошенных.

Почти 50% украинцев считают эти записи важной темой для обсуждения в СМИ.

При этом 46% опрошенных заявили, что обнародование записей никак не повлияло на их отношение к Гончаруку, а 57,1% украинцев после этого не изменили мнение о Зеленском.

Лучше о Гончаруке стали думать 1,8% опрошенных, а о президенте улучшили мнение 4,7%.

В то же время заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку 38,5% опрошенных, а к президенту Зеленскому 23,7%.

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