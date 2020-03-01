Главные новости субботы и ночи: повестка дня заседания Рады, соглашение США и Талибана

Парламент соберется для рассмотрения вопроса о Кабмине, США и Талибан примирились – новости, которые были актуальны 29 февраля.

О внеочередном заседании Рады

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду будет голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.

О соглашении

В субботу США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может проложить путь к полному выводу иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.

В Украину в субботу вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море. Они привлечены к административной ответственности.

В спецподразделении ГБР по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство.

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин, который с 21 февраля путешествовал по Италии.

Государственная пограничная служба напоминает, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.