Главные новости субботы и ночи: повестка дня заседания Рады, соглашение США и Талибана
Парламент соберется для рассмотрения вопроса о Кабмине, США и Талибан примирились – новости, которые были актуальны 29 февраля.
О внеочередном заседании Рады
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, среди прочего планируется рассмотрение вопросов о Кабинете министров и деятельности силовиков в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.
Скорее всего, на внеочередном заседании Верховной Рады в среду будет голосование за отставку премьера Алексея Гончарука.
О соглашении
В субботу США подписали историческое соглашение с афганской группировкой "Талибан", которое может проложить путь к полному выводу иностранных войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев и стать шагом к прекращению 18-летней войны.
О телеграм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше семи тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Минобороны Турции заявило, что вооруженные силы страны уничтожили 56 солдат армии Башара Асада на северо-западе Сирии.
В Украину в субботу вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море. Они привлечены к административной ответственности.
В спецподразделении ГБР по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство.
В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин, который с 21 февраля путешествовал по Италии.
Государственная пограничная служба напоминает, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.
В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай смерти в результате заражения вирусом COVID-2019.