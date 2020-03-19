Главные новости среды и ночи: коронавирус у нардепа, новые больные в Украине

Нардеп Шахов заболел коронавирусом, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации, количество инфицированных COVID-19 увеличилось – актуальные новости 18 марта.

О Шахове

У народного депутата члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Сейчас с ним проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Шахову предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Всем членам экологического комитета Рады, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 2 недели.

О новых случаях заражения

В Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

О чрезвычайной ситуации

В Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса.

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