Дело 26 февраля: У Зеленского ответили на преследование наших правоохранителей в РФ
Представительство президента Украины в АРК поддержало правоохранителей, против которых в России открыли производство за открытие производства в отношении российских следователей за "дело 26 февраля" – против тех, кто сопротивлялся аннексии Крыма Россией.
Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым
Дословно: "Поддерживаем сотрудников Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые в условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя делают все возможное для обеспечения справедливого наказания для военных преступников, которые оккупировали полуостров и уже в течение 6 лет грубо нарушают нормы международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Автономной Республики Крым.
Сегодня "карательная машина" государства-оккупанта заработала уже против наших правоохранителей.
Следственный комитет Российской Федерации, в ответ на уголовное производство за военное преступление в отношении граждан Украины – участников митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе, возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Национальной полиции и прокуратуры АР Крым, которые находятся в городе Херсон, среди которых заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев.
Такое "внимание" следственных органов страны-агрессора свидетельствует о том, что украинские правоохранители на правильном пути.
Друзья, верим, что вас этим не запугать и не сломать. Знаем, что ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированной полуострове не останется без вашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях".
Предыстория:
- 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Крыма прошел многотысячный митинг крымских татар и украинских патриотов в поддержку территориальной целостности Украины. Им противостояли сторонники вхождения полуострова в состав Российской Федерации во главе с Сергеем Аксеновым.
- 29 января 2015 года в аннексирована Россией Крыму задержали одного из лидеров крымскотатарского народа, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в тех событиях.
- По обвинению в организации массовых беспорядков Чийгоза в сентябре 2017 года приговорили к 8 годам колонии общего режима. В октябре того же года Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двух российских агентов, задержанных там. Из Турции они прибыли в Украину.
- 10 февраля 2020 года украинская прокуратура объявила о подозрении в государственной измене бывшему крымскому прокурору Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза.
- 14 февраля прокуратура АР Крым сообщила о подозрении троим следователям, которые незаконно задерживали Ахтема Чийгоза; заместитель начальника ГУ Нацполиции Украины в АРК Сергей Пантелеев объявил им подозрение в нарушении обычаев войны.
- 22 февраля 4 работникам "прокуратуры Республики Крым" объявили подозрение за незаконное уголовное преследование участников митинга возле ВР Крыма в поддержку территориальной целостности Украины.
- 25 февраля прокуратура АРК сообщила о подозрении и объявила в розыск 10 "судей" по делу Чийгоза.
- 2 марта Следственный комитет РФ открыл уголовное производство против украинских правоохранителей, инкриминируя им незаконное привлечение "заведомо невиновных" следователей к уголовной ответственности.