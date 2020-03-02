Дело 26 февраля: У Зеленского ответили на преследование наших правоохранителей в РФ

Представительство президента Украины в АРК поддержало правоохранителей, против которых в России открыли производство за открытие производства в отношении российских следователей за "дело 26 февраля" – против тех, кто сопротивлялся аннексии Крыма Россией.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Дословно: "Поддерживаем сотрудников Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые в условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя делают все возможное для обеспечения справедливого наказания для военных преступников, которые оккупировали полуостров и уже в течение 6 лет грубо нарушают нормы международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Автономной Республики Крым.

Сегодня "карательная машина" государства-оккупанта заработала уже против наших правоохранителей.

Следственный комитет Российской Федерации, в ответ на уголовное производство за военное преступление в отношении граждан Украины – участников митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе, возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Национальной полиции и прокуратуры АР Крым, которые находятся в городе Херсон, среди которых заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев.

Такое "внимание" следственных органов страны-агрессора свидетельствует о том, что украинские правоохранители на правильном пути.

Друзья, верим, что вас этим не запугать и не сломать. Знаем, что ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированной полуострове не останется без вашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях".

Дело 26 февраля Инфографика прокуратуры АР Крым

Дело 26 февраля Инфографика прокуратуры АР Крым

Дело 26 февраля Инфографика прокуратуры АР Крым

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