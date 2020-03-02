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Дело 26 февраля: У Зеленского ответили на преследование наших правоохранителей в РФ

Понедельник, 2 марта 2020, 16:40
Дело 26 февраля: У Зеленского ответили на преследование наших правоохранителей в РФ

Представительство президента Украины в АРК поддержало правоохранителей, против которых в России открыли производство за открытие производства в отношении российских следователей за "дело 26 февраля" – против тех, кто сопротивлялся аннексии Крыма Россией.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым

Дословно: "Поддерживаем сотрудников Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые в условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя делают все возможное для обеспечения справедливого наказания для военных преступников, которые оккупировали полуостров и уже в течение 6 лет грубо нарушают нормы международного гуманитарного права в отношении гражданского населения Автономной Республики Крым.

Сегодня "карательная машина" государства-оккупанта заработала уже против наших правоохранителей.

Следственный комитет Российской Федерации, в ответ на уголовное производство за военное преступление в отношении граждан Украины – участников митинга 26 февраля 2014 года в Симферополе, возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Национальной полиции и прокуратуры АР Крым, которые находятся в городе Херсон, среди которых заместитель начальника Главного управления национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе – начальник следственного управления Сергей Пантелеев.

Такое "внимание" следственных органов страны-агрессора свидетельствует о том, что украинские правоохранители на правильном пути.

Друзья, верим, что вас этим не запугать и не сломать. Знаем, что ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированной полуострове не останется без вашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях".

Дело 26 февраля
Дело 26 февраля
Инфографика прокуратуры АР Крым
Дело 26 февраля
Дело 26 февраля
Инфографика прокуратуры АР Крым
Дело 26 февраля
Дело 26 февраля
Инфографика прокуратуры АР Крым

Предыстория:

  • 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Крыма прошел многотысячный митинг крымских татар и украинских патриотов в поддержку территориальной целостности Украины. Им противостояли сторонники вхождения полуострова в состав Российской Федерации во главе с Сергеем Аксеновым.
  • 29 января 2015 года в аннексирована Россией Крыму задержали одного из лидеров крымскотатарского народа, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза за участие в тех событиях.
  • По обвинению в организации массовых беспорядков Чийгоза в сентябре 2017 года приговорили к 8 годам колонии общего режима. В октябре того же года Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двух российских агентов, задержанных там. Из Турции они прибыли в Украину.
  • 10 февраля 2020 года украинская прокуратура объявила о подозрении в государственной измене бывшему крымскому прокурору Анне Туробовой, которая представляла обвинение по делу Чийгоза.
  • 14 февраля прокуратура АР Крым сообщила о подозрении троим следователям, которые незаконно задерживали Ахтема Чийгоза; заместитель начальника ГУ Нацполиции Украины в АРК Сергей Пантелеев объявил им подозрение в нарушении обычаев войны.
  • 22 февраля 4 работникам "прокуратуры Республики Крым" объявили подозрение за незаконное уголовное преследование участников митинга возле ВР Крыма в поддержку территориальной целостности Украины.
  • 25 февраля прокуратура АРК сообщила о подозрении и объявила в розыск 10 "судей" по делу Чийгоза. 
  • 2 марта Следственный комитет РФ открыл уголовное производство против украинских правоохранителей, инкриминируя им незаконное привлечение "заведомо невиновных" следователей к уголовной ответственности.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрыманнексияРосcиякрымские татары
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