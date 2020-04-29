29 апреля. No time to die: В России 100 тысяч больных, в Новой Зеландии очереди за бургерами, в Черновцах дезинфекционный тоннель

Официальные данные, актуальные на 11:30 29 апреля

Украина на карантине 49-й день.

Пойти на смягчение карантина страна пока не может, ведь ждет пик болезни в начале мая, уверяет премьер.

29 апреля правительство должно решить, открывать ли в Украине более 280 крытых рынков в ответ на призыв со стороны президента.

Киев планирует ослаблять карантин с 12 мая, если не будет резкого увеличения больных. Прежде всего в столице должны открыть малые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, ателье, адвокатские бюро, парки и скверы, кафе и рестораны – на вынос.

Украина. Почти 10 тысяч инфицированных

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

9 866 установленных случаев, из них 1 976 медработников и 672 ребенка

установленных случаев, из них 1 976 медработников и 672 ребенка 1 103 человек выздоровели

человек выздоровели 250 летальных случаев

летальных случаев сделано 104 544 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Черновицкая область и Киев имеют больше всего больных – 1 489 и 1 341 соответственно. Более 500 инфицированных в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.

За прошедшие сутки:

456 установленных больных, из них 133 медработника и 33 ребенка

установленных больных, из них 133 медработника и 33 ребенка 11 летальных случаев

летальных случаев 111 человек выздоровели

Шестой день подряд количество новых больных не превышает 500 человек, но второй день их число растет.

За сутки госпитализировали 113 человек.

В Вооруженных силах после скачка в 9 больных 28 апреля только один новый больной. Всего в ВСУ с начала эпидемии обнаружили 74 случая инфицирования.

Ни одного больного с начала эпидемии не выявили на фронте.

Что происходит в регионах:

Днепр . На 150 домах города, где живут госпитализированные люди с подозрением на коронавирус, расклеили предупредительные объявления. Жителей просят остаться дома и продезинфицировать жилье.

. На 150 домах города, где живут госпитализированные люди с подозрением на коронавирус, расклеили предупредительные объявления. Жителей просят остаться дома и продезинфицировать жилье. Одесса . На кладбище продолжают пускать людей, несмотря на запрет городского гловы. В некоторых местах пропускают даже машины.

. На кладбище продолжают пускать людей, несмотря на запрет городского гловы. В некоторых местах пропускают даже машины. Львов . Депутаты не поддержали увольнение 181 работника городского совета (то есть каждого десятого), анонсированное главой города. Андрей Садовый объяснял такое решение существенным уменьшением бюджетных поступлений и необходимостью дополнительных выплат для врачей.

. Депутаты не поддержали увольнение 181 работника городского совета (то есть каждого десятого), анонсированное главой города. Андрей Садовый объяснял такое решение существенным уменьшением бюджетных поступлений и необходимостью дополнительных выплат для врачей. Львовщина . Для медиков из опорных больниц запустят страхования. В случае инфицирования человек получит 15 тысяч гривен.

. Для медиков из опорных больниц запустят страхования. В случае инфицирования человек получит 15 тысяч гривен. Ровенщина . Руководительница областного центра общественного здоровья предполагает, что большинство медиков инфицируются от пациентов, у которых еще не обнаружили коронавирусной болезни. Ведь из более 120 инфицированных медиков области только один человек заболел в самом заведении, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, еще несколько – в одной из райбольниц. Вместе с тем в областной больнице, где таких больных не лечат, более 80 инфицированных работников.

. Руководительница областного центра общественного здоровья предполагает, что Ведь из более 120 инфицированных медиков области только один человек заболел в самом заведении, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, еще несколько – в одной из райбольниц. Вместе с тем в областной больнице, где таких больных не лечат, более 80 инфицированных работников. Херсонщина. Каховку закрыли на карантин из-за 22 случаев инфицирования.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупационной "власти", 10 больных в сутки, всего 89 инфицированных.

При этом, в Севастополе оккупанты заявили о скачке числа больных – 36 случаев в сутки. Заразились строители военного аэродрома в Севастополе.

В оккупированных районах Донетчины +7 новых больных, всего 96 случаев.

В районах оккупированной Луганщины, по данным оккупантов, количество больных подскочило на 49, всего 119 случаев инфицирования. В Луганске на карантин закрыли подстанцию ​​скорой помощи, потому что 12 из 20 сотрудников подхватили коронавирус.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

"Следим, чтобы маски были не только на подбородке": что открывают местные власти

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай просит правительство смягчить карантин в области, учитывая низкую заболеваемость. Открыть рынки, непродуктовые магазины, восстановить междугороднее и внутриобластное пассажирское сообщение. Луганщина имеет наименьшее количество больных на всю Украину – 33.

В некоторых регионах местные власти решения правительства не ждут и самостоятельно внедряют смягчения.

27 апреля в Ровно открылись мастерские по ремонту обуви и изготовлению ключей. Мэр говорит – для жителей города нет никакой угрозы, мастера – благодарят за такое решение и признаются, что клиентов пока немного.

28 апреля продуктовые рынки открылись в Мукачево на Закарпатье. На входе в Центральный рынок покупателям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

"Предприниматели все у нас одеты в маски. Следим, чтобы маски были не только на подбородке. Рукавички. Все в очках. И все соблюдают дистанцию, чтобы не было скопления народа. В основном продавцы стоят на расстоянии 2 метра друг от друга", – рассказывает старший контролер рынка Иван Кукла.

1 мая в Житомирской ОТГ заработают парикмахерские и рынки. Условиями для открытия парикмахерских является то, что клиенты должны записываться заранее, а работники – размещать одного клиента на не менее 15 квадратных метрах. Работники рынков должны быть в средствах индивидуальной защиты, торговать только упакованными товарами, а на одного покупателя должно быть не менее 10 квадратных метров.

Карантинное общежитие

В общежитие Запорожья, где зафиксировали вспышку коронавируса, волонтеры, армянская и мусульманская общины привезли продукты и воду. Около 200 килограммов овощей, десятки литров воды, а также средства защиты и дезинфекторы. Люди проведут в закрытом общежитии две недели.

"В воскресенье я сидела дома без куска хлеба, если честно", – рассказала одна из жительниц дома, которая вышла за продуктами. В изоляции женщина хочет работать из дома, впрочем в ее комнате нет интернета.

Местные чиновники говорят, что почти все жители общежития оформили больничные.

"На каждом этаже мы определили старшего, узнали о потребностях, постарались обеспечить людей максимально всем необходимым.

Кроме того, раздали номера телефонов бесплатной доставки. Акцентирую внимание, что бесплатная доставка, а не еда", – прокомментировал ситуацию глава района Валерий Мостовой.

Фото: запорожское медиа "061.ua"

Дезинфекционный тоннель в Черновцах

У крупнейшей больницы Буковины, региона с наивысшим показателем больных, установили прозрачный дезинфекционный тоннель.

Все работает бесконтактно. Сначала руки надо обработать дезинфектором на спиртовой основе, затем зайти в тоннель, где на одежду и обувь распыляют водно-воздушную смесь, похожую на туман. Она абсолютно безопасна, не раздражает кожу, уверяют разработчики из химпромышленного предприятия "Коагулянт". Изготовили и установили такое устройство бесплатно.

После окончания эпидемии коронавируса тоннель передвинут непосредственно в инфекционное отделение.

Фото: Facebook-страница Черновицкой ОГА

Мир. Опять растет количество больных

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 75 тысяч. Что на 5 тысяч больше, чем накануне. После трех суток снижения, количество новых случаев снова растет.

Больше всего больных появилось в США, России и Бразилии. Россия уже неделю входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения вируса, здесь зафиксировано почти 100 тысяч случаев.

Среди стран, где выписано больше всего людей – Турция, США, Испания.

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Бразилия, впервые попавшая в эту тройку.

В Италии количество людей, которые были инфицированы коронавирусом, с начала эпидемии превысило 200 тысяч. Количество новых случаев также выросло в сравнении с предыдущим днем.

В Испании сохраняется постепенное уменьшение ежедневных смертей.

Во Франции количество тех, кто выздоровел, превысило число новых случаев заражения.

США. миллион больных

В США за последние сутки:

Погибло – 2 096. Что примерно на 700 больше, чем накануне. С начала эпидемии – 58 355.

Заболело – 24 385. После серьезного падения в течение трех суток количество новых случаев снова растет. Число подтвержденных случаев в США перевалило за миллион, что является третью от всех больных в мире.

Выздоровевших от начала эпидемии – около 116 тысяч.

Меньше чем за три месяца от коронавируса умерло больше американцев, чем погибло военнослужащих США во время войны во Вьетнаме. Число погибших в войне во Вьетнаме составило 58 220 человек, причем боевые действия длились более 10 лет.

Дональд Трамп предсказал "большой" экономический подъем осенью и заявил, что в ближайшее время страна будет проводить 5 млн тестов в день, что поможет контролировать болезнь. Сейчас в США проводят около 200 тысяч исследований в сутки. Для сравнения, в Украине с начала эпидемии в общем сделано примерно 105 тысяч тестов.

Главный врач отделения неотложной помощи в Нью-Йорке Лорна Брин, которая работала "на передовой", покончила собой. Брин сама переболела коронавирусом, но одолела недуг и вернулась в больницу. И уже после этого "не выдержала давления" и покончила с собой.

Нью-Йорк – самый пострадавший от коронавируса город в США. На него приходится более 17,5 тысяч из 56 тысяч случаев смерти в стране.

68 пожилых ветеранов войны умерли в доме престарелых в штате Массачусетс.

Вице-президент США Майк Пенс посетил одну из крупнейших больниц США без маски, несмотря на правила медицинского центра, которые обязывают всех посетителей носить средства индивидуальной защиты.

Великобритания. Коронакризис может убить 18 тысяч человек больных раком

В Великобритании в сутки:

Умерло – 586. Что значительно выше чем в понедельник, когда сообщалось о 360 умерших, что было наименьшим числом смертей за последние четыре недели. С начала эпидемии – 21 678.

Заболело – 3 996, что несколько меньше, чем накануне. С начала эпидемии – 161 145.

По данным Офиса национальной статистики, в Англии и Уэльсе в течение недели до 17 апреля зафиксировали более 22 тысяч смертей. Это самый высокий показатель за аналогичный период за всю историю наблюдений – с 1993 года, и примерно вдвое больше, чем обычно в это время года.

Великобритания планирует запустить приложение для отслеживания контактов.

Предполагается, что приложение станет вспомогательным инструментом британской стратегии борьбы с вирусом "тестировать, отслеживать и изолировать". Правительство также задействует около 18 тысяч специалистов, которые будут "вручную" искать контактных лиц людей, у которых обнаружили коронавирус.

Проведенное в Великобритании исследование показало, что почти 18 тысяч человек, больных раком могут умереть из-за того, что больницы приостановили плановое лечение и не позволили пациентам обращаться за помощью в Национальную службу здоровья.

"Война" Китая с Австралией и бургер-бум в Новой Зеландии

Не только Трамп открыто выражает свои претензии Китаю. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также поддерживает призывы к расследованию происхождения вируса:

"Теперь кажется вполне обоснованным и разумным, что мир захочет получить независимую оценку того, как все это произошло, чтобы мы могли извлечь уроки и не допустить повторения этого".

В ответ в Китае начали обвинять Австралию в работе на США и предупреждать об ухудшении отношений между государствами.

После того, как Новая Зеландия сняла часть ограничений, люди бросились выстраиваться в очереди за гамбургерами. В рестораны и кафе даже пришлось вызвать полицию, чтобы контролировать большие толпы и соблюдение дистанции.

Министры ЕС по внутренним делам в ходе видеоконференции обсудили возможное постепенное ослабление или снятие ограничений, введенных на границах.

Франция сделает обязательными маски в общественном транспорте и в средних школах, когда 11 мая начнет ослаблять карантин.

Президент России Владимир Путин продолжил в стране "нерабочие дни" до 11 мая. Затем планируют перейти к поэтапной отмене ограничений, но окончательные решения будут за региональной властью.

За последние сутки в Москве умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом – 67 человек. Всего в стране 99,4 тысячи больных – РФ восьмая в мире. За все время умерли 867 человек. Коронавирус подхватили почти тысяча российских военных.

Правозащитники в Уганде бьют тревогу: власть использует карантин для рейда на убежище ЛГБТ. 19 задержанных обвинили в "халатности, способной распространить инфекционное заболевание", лишили права на адвоката и общения с правозащитниками.

Кино и футбол ищут выход. В Китае благодарят балетом и тортом

Европейские футбольные лиги должны определиться, когда и как планируют восстановить соревнования. Крайний срок, когда надо сообщить УЕФА о своих планах – 25 мая.

Награду "Оскар" впервые смогут получить фильмы, которые дебютировали на потоковом сервисе без живой премьеры. Традицию нарушают исключительно из-за карантина и только на этот год.

Национальный балет Китая готовит специальное шоу, посвященное героям в борьбе с COVID-19, и покажет его в мае.

фото: chinadaily

Видео с Ухани тронуло сердца многих. На нем работник доставки еды в слезах задувает свечу и ест торт на обочине дороги.

В свой день рождения мужчина не планировал празднования, ведь был на работе. Он приехал забрать очередной заказ, но заметил записку: "Торт - подарок для доставщика. Жизнь нелегкая, пожалуйста, позаботьтесь о себе". Мужчина был поражен и не смог сдержать слезы.

Марадона ждет от Руки Божьей победы над коронавирусом

Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона призвал "руку Божью" покончить с пандемией, чтобы люди смогли вернуться к своей здоровой и счастливой жизни.

Таким образом Марадона, нынешний тренер "Гимназии", прокомментировал решение Федерации футбола Аргентины о досрочном завершении турниров.

Чиновники решили, что клубы внизу турнирной таблицы, среди которых "Гимназия", не оставят высший дивизион в течение двух следующих сезонов.

"Многие называют это новой "рукой Божьей", – отметил Марадона, но добавил, что он ожидает божественного вмешательства в другом, в победе над пандемией.

"Рукой Божьей" в 1986 году Марадона назвал один из самых известных голов в истории мирового футбола. Во время четвертьфинала чемпионата мира в Мексике Аргентина-Англия Марадона забил победный гол с помощью руки, чего не заметил рефери.

Шварценеггер на карантине отметил день рождения ослихи

Арнольд Шварценеггер, который проводит самоизоляцию в компании животных из своего домашнего мини-зоопарка, отпраздновал первый день рождения своего ослика, которого зовут Лулу.

"Железный Арни" выложил видео в Instagram, на котором он угощает Лулу вкусностями.

Королевская семья Великобритании во время пандемии решила напомнить, что коронавирус жизни не помеха.

В Instagram выложили фото цветов с клумб Букингемского дворца и нескольких королевских резиденций. На фотографиях можно увидеть цветочные вкусы королевской семьи: камелии, глицинии, дикий гиацинт, магнолии и вишневый цвет.

"Dakh Daughters" и "Украинская правда" дегустировали книги для помощи медикам

Режиссер Влад Троицкий вместе с группой "Dakh Daughters", Институтом книги и "Украинской правдой" запустил карантинный проект "Дегустация книг".

Участники культурного и благотворительного прямого эфира читали отрывки из украинских книг, в частности "Ревизора" Николая Гоголя и "Записки курносого Мефистофеля" Владимира Винниченко.

50% собранных средств пойдут на поддержку медиков, которые борются с COVID-19.

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который отмечает 29 апреля свой день рождения, вместо традиционной вечеринки попросил сделать ему особенный подарок.

"Прошу всех, кто хочет поздравить меня, перечислить благотворительное пожертвование на проект, который имеет целью помочь врачам спасать людей от коронавируса. Я хочу собрать средства на инициативу Сoronavirus.Kyiv", - заявил Галич.