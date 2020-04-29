29 квітня. No time to die: В Росії 100 тисяч хворих, у Новій Зеландії черги за бургерами, у Чернівцях дезінфекційний тунель

Офіційні дані, актуальні на 11:30 29 квітня

Україна на карантині 49-ий день.

Піти на пом’якшення карантину країна поки що не може, адже чекає на пік хвороби на початку травня, запевняє прем’єр.

29 квітня уряд має вирішити, чи відкривати в Україні понад 280 критих ринків у відповідь на заклик з боку президента.

Київ планує послаблювати карантин з 12 травня, якщо не буде різкого збільшення хворих. Найперше у столиці мають відкрити малі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, ательє, адвокатські бюро, парки та сквери, кав’ярні та ресторани – на виніс.

Україна. Майже 10 тисяч інфікованих

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

9 866 встановлених випадків, з них 1 976 медпрацівників і 672 дітей

встановлених випадків, з них 1 976 медпрацівників і 672 дітей 1 103 людей одужали

людей одужали 250 летальних випадків

летальних випадків зроблено 104 544 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Чернівецька область і Київ мають найбільше хворих – 1 489 і 1 341 відповідно. Понад 500 інфікованих на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Рівненщині та Київщині.

За минулу добу:

456 встановлених хворих, з них 133 медпрацівників і 33 дітей

встановлених хворих, з них 133 медпрацівників і 33 дітей 11 летальних випадків

летальних випадків 111 людей одужали

Шостий день поспіль кількість нових хворих не перевищує 500 людей, але другий день їхнє число росте.

За добу госпіталізували 113 людей.

У Збройних силах після стрибка в 9 хворих 28 квітня лише один новий хворий. Усього в ЗСУ з початку епідемії виявили 74 випадки інфікування.

Жодного хворого з початку епідемії не виявили на фронті.

Що відбувається в регіонах:

Дніпро. На 150 будинках міста, де живуть госпіталізовані люди з підозрою на коронавірус, розклеїли попереджувальні оголошення. Мешканців просять залишитися вдома і продезінфікувати житло.

На 150 будинках міста, де живуть госпіталізовані люди з підозрою на коронавірус, розклеїли попереджувальні оголошення. Мешканців просять залишитися вдома і продезінфікувати житло. Одеса. На цвинтарі продовжують пускати людей, попри заборону міського голови. У деяких місцях пропускають навіть автівки.

На цвинтарі продовжують пускати людей, попри заборону міського голови. У деяких місцях пропускають навіть автівки. Львів. Депутати не підтримали звільнення 181 працівника міської ради (тобто кожного десятого), анонсоване очільником міста. Андрій Садовий пояснював таке рішення суттєвим зменшенням бюджетних надходжень і потребою додаткових виплат для лікарів.

Депутати не підтримали звільнення 181 працівника міської ради (тобто кожного десятого), анонсоване очільником міста. Андрій Садовий пояснював таке рішення суттєвим зменшенням бюджетних надходжень і потребою додаткових виплат для лікарів. Львівщина. Для медиків з опорних лікарень запустять страхування. У випадку інфікування людина отримає 15 тисяч гривень.

Для медиків з опорних лікарень запустять страхування. У випадку інфікування людина отримає 15 тисяч гривень. Рівненщина. Очільниця обласного центру громадського здоров’я припускає, що більшість медиків інфікуються від пацієнтів, у яких ще не виявили коронавірусну хворобу. Адже з понад 120 інфікованих медиків області лише одна людина захворіла в найбільшому закладі, де надають допомогу пацієнтам з COVID-19, ще кілька – в одній з райлікарень.Натомість в обласній лікарні, де таких хворих не лікують, понад 80 інфікованих працівників.

Очільниця обласного центру громадського здоров’я припускає, що Адже з понад 120 інфікованих медиків області лише одна людина захворіла в найбільшому закладі, де надають допомогу пацієнтам з COVID-19, ще кілька – в одній з райлікарень.Натомість в обласній лікарні, де таких хворих не лікують, понад 80 інфікованих працівників. Херсонщина. Каховку закрили на карантин через 22 випадки інфікування.

У тимчасово окупованому Криму, за даними окупаційної "влади", 10 хворих за добу, усього 89 інфікованих.

При цьому, в Севастополі окупанти заявили про стрибок кількості хворих – 36 випадків за добу. Інфікувалися будівельники військового аеродрому в Севастополі.

В окупованих районах Донеччини +7 нових хворих,усього 96 випадків.

У районах окупованої Луганщини, за даними окупантів, кількість хворих підскочила на 49, усього 119 випадків інфікування. У Луганську на карантин закрили підстанцію швидкої допомоги, бо 12 з 20 співробітників підхопили коронавірус.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

"Слідкуємо, щоб маски були не тільки на підборідді": що відкриває місцева влада

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай просить уряд пом’якшити карантин в області з огляду на низьку захворюваність. Відкрити ринки, непродуктові магазини, відновити міжміське та внутрішньообласне пасажирське сполучення. Луганщина має найменшу кількість хворих на всю Україну – 33.

У деяких регіонах місцеві влади рішення уряду не чекають і самостійно впроваджують пом’якшення.

27 квітня у Рівному відкрилися майстерні з ремонту взуття і виготовлення ключів. Міський голова каже – для мешканців міста жодної загрози, майстри – дякують за таке рішення і зізнаються, що клієнтів поки мають небагато.

28 квітня продуктові ринки відкрилися в Мукачеві на Закарпатті. На вході до Центрального ринку покупцям вимірюють температуру та обробляють руки антисептиком.

"Підприємці всі в нас вдягнені в маски. Слідкуємо, щоб маски були не тільки на підборідді. Рукавиці. Усі в окулярах. І всі дотримуються дистанції, щоб не було скупчення народу. В основному продавці стоять на відстані 2 метри один від одного", – розповідає старший контролер ринку Іван Кукла.

1 травня у Житомирській ОТГ запрацюють перукарні та ринки. Умовами для відкриття перукарень є те, що клієнти мають записуватися завчасно, а працівники – розміщувати одного клієнта на щонайменше 15 квадратних метрах. Працівники ринків мають бути в засобах індивідуального захисту, торгувати лише запакованими товарами, а на одного покупця має бути щонайменше 10 квадратних метрів.

Карантинний гуртожиток

До гуртожитку Запоріжжя, де зафіксували спалах коронавірусу, волонтери, вірменська та мусульманська спільноти привезли продукти і воду. Близько 200 кілограмів овочів, десятки літрів води, а також засоби захисту та дезінфектори. Люди проведуть у закритому гуртожитку два тижні.

"У неділю я сиділа вдома без шматка хліба, якщо чесно", – розповіла одна з мешканок будинку, яка вийшла за продуктами. В ізоляції жінка хоче працювати з дому, утім в її кімнаті немає інтернету.

Місцеві чиновники кажуть, що майже всі жителі гуртожитку оформили лікарняні.

"На кожному поверсі ми визначили старшого, дізналися про потреби, постаралися забезпечити людей максимально всім необхідним.

Окрім того, роздали номери телефонів безкоштовної доставки. Акцентую увагу, що безкоштовна доставка, а не їжа", – прокоментував ситуацію голова району Валерій Мостовий.

Фото: запорізьке медіа "061.ua"

Дезінфекційний тунель у Чернівцях

Біля найбільшої лікарні Буковини, регіону з найвищим показником хворих, встановили прозорий дезінфекційний тунель.

Усе працює безконтактно. Спершу руки треба обробити дезінфектором на спиртовій основі, потім зайти до тунелю, де на одяг і взуття розпилюють водно-повітряну суміш, схожу на туман. Вона абсолютно безпечна, не подразнює шкіру, запевняють розробники з хімпромислового підприємства "Коагулянт". Виготовили та встановили такий пристрій безоплатно.

Після закінчення епідемії коронавірусу тунель пересунуть безпосередньо до інфекційного відділення.

Фото: Facebook-сторінка Чернівецької ОДА

Світ. Знову зростає кількість хворих

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 75 тисячі. Що на 5 тисячі більше, ніж напередодні. Після трьох діб зниження, кількість нових випадків знову зростає.

Найбільше хворих з’явилось у США, Росії та Бразилії. Росія вже тиждень входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення вірусу, тут зафіксовано майже 100 тисяч випадків.

Серед країн, де одужало найбільше людей – Туреччина, США, Іспанія.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія та Бразилія, яка вперше потрапила в цю трійку.

В Італії кількість людей, які були інфіковані коронавірусом, з початку епідемії перевищила 200 тисяч. Кількість нових випадків також зросла у порівняння з попереднім днем.

В Іспанії зберігається поступове зменшення щоденних смертей.

У Франції кількість тих, хто одужав після коронавірусної хвороби, перевищила число нових випадків зараження.

США. Мільйон хворих

У США за останню добу:

Загинуло – 2 096. Що приблизно на 700 більше, ніж напередодні. Від початку епідемії – 58 355. Вже приблизно місяць США лідирує за щоденною кількістю загиблих

Захворіло – 24 385. Після серйозного падіння протягом трьох діб кількість нових випадків знову зростає. Кількість підтверджених випадків в США перевалила за мільйон, що є третиною від усіх хворих в світі.

Одужало від початку епідемії – близько 116 000.

Менше ніж за три місяці від коронавірусу померло більше американців, ніж загинуло військовослужбовців США під час війни у ​​В'єтнамі. Число загиблих у війні у В'єтнамі склало 58 220 осіб, причому бойові дії тривали понад 10 років.

Дональд Трамп передбачив "великий" економічний підйом восени і заявив, що найближчим часом країна буде проводити 5 млн. тестів в день, що допоможе контролювати хворобу. Наразі в США проводять близько 200 тисяч досліджень щодоби. Для порівняння, в Україні від початку епідемії загалом зроблено приблизно 105 тисяч тестів.

Головна лікарка відділення невідкладної допомоги в Нью-Йорку Лорна Брін, яка працювала "на передовій", наклала на себе руки. Брін сама перехворіла на коронавірус, але здолала недуг та повернулася в лікарню. І вже після цього "не витримала тиску" та вкоротила собі віку.

Нью-Йорк – найбільш постраждале від коронавірусу місто в США. На нього припадає понад 17 500 з 56 000 випадків смерті в країні.

68 літніх ветеранів війни загинули в будинку для літніх людей в штаті Массачусетс.

Віцепрезидент США Майк Пенс відвідав одну з найбільших лікарень США без маски, незважаючи на правила медичного центру, які зобов'язують усіх відвідувачів носити засоби індивідуального захисту.

Велика Британія. Коронакриза може вбити 18 000 людей хворих на рак

У Великій Британії за добу:

Померло – 586. Що значно вище ніж у понеділок, коли повідомлялося про 360 померлих, що було найменшим числом смертей за останні чотири тижні. З початку епідемії – 21 678.

Захворіло – 3 996, що трохи менше ніж напередодні. Від початку епідемії – 161 145.

За даними Офісу національної статистики, в Англії та Уельсі протягом тижня до 17 квітня зафіксували більше 22 тисяч смертей. Це найвищий показник за аналогічний період за всю історію спостережень – з 1993 року, та приблизно удвічі більше, ніж зазвичай у цю пору року.

Британія планує запустити додаток для відстеження контактів через 2 тижні.

Передбачається, що додаток стане допоміжним інструментом британської стратегії боротьби з вірусом "тестувати, відстежувати та ізолювати". Уряд також задіє близько 18 тисяч фахівців, які "вручну" шукатимуть контактних осіб людей, у яких виявили коронавірус.

Проведене у Британії дослідження показало, що майже 18 000 людей, хворих на рак можуть померти через те, що лікарні призупинили планове лікування і не дозволили пацієнтам звертатися за допомогою в Національну службу здоров’я.

"Війна" Китаю з Австралією і бургер-бум у Новій Зеландії

Не лише Трамп відкрито висловлює свої претензії до Китаю. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон також підтримує заклики до розслідування походження вірусу:

"Тепер здається цілком обґрунтованим і розумним, що світ захоче отримати незалежну оцінку того, як все це сталося, щоб ми могли винести уроки і не допустити повторення цього".

У відповідь у Китаї почали звинувачувати Австралію у роботі на США і попереджати про погіршення відносин між державами.

Після того, як Нова Зеландія зняла частину обмежень, люди кинулись шикуватись у черги за гамбургерами. До ресторанів і кафе навіть прийшлось викликати поліцію, щоб контролювати великі натовпи і дотримання дистанції.

Міністри ЄС з питань внутрішніх справ під час відеоконференції обговорили можливе поступове послаблення або зняття обмежень, введених на кордонах.

Франція зробить обов'язковими масок в громадському транспорті і в середніх школах, коли 11 травня почне послаблювати карантин.

Президент Росії Володимир Путін продовжив у країні "неробочі дні" до 11 травня. Потім планують перейти до поетапного скасування обмежень, але остаточні рішення будуть за регіональною владою.

За останню добу в Москві померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом – 67 осіб. Загалом у країні 99,4 тисячі хворих – за цією цифрою вона восьма у світі. За весь час померли 867 людей. Коронавірус підхопили майже тисяча російських військових.

Правозахисники в Уганді б’ють на сполох: влада використовує карантин для рейду на притулок ЛГБТ. 19 затриманих звинуватили у "недбалості, здатній поширити інфекційне захворювання", позбавили права на адвоката і спілкування з правозахисниками.

Кіно і футбол шукають виходи. У Китаї дякують балетом і тортом

Європейські футбольні ліги мають визначитися, коли і як планують відновити змагання. Крайній термін, коли треба повідомити УЄФА про свої плани – 25 травня.

Нагороду "Оскар" вперше зможуть отримати фільми, що дебютували на потоковому сервісі без живої прем’єри. Традицію порушують виключно через карантин і лише на цей рік.

Національний балет Китаю готує спеціальне шоу, присвячене героям у боротьбі з COVID-19, і покаже його у травні.

фото: chinadaily

Відео з Ухані зворушило серця багатьох. На ньому працівник доставки їжі у сльозах задуває свічку та їсть торт на узбіччі дороги.

У свій день народження чоловік не планував святкування, адже був на роботі. Він приїхав забрати чергове замовлення, але помітив записку: "Торт – подарунок для доставщика. Життя нелегке, будь ласка, добре подбайте про себе". Чоловік був вражений і не зміг втримати сльози.

Марадона чекає від Руки Божої перемоги над коронавірусом

Легенда світового футболу аргентинець Дієго Марадона закликав "руку Божу" покінчити з пандемією, щоб люди змогли повернутися до свого здорового та щасливого життя.

Таким чином Марадона, нинішній тренер "Гімназії", прокоментував рішення Федерації футбола Аргентини про дострокове завершення турнірів.

Чиновники вирішили, що клуби знизу турнірної таблиці, серед яких "Гімназія", не залишать вищий дивізіон протягом двох наступних сезонів.

"Багато людей називають це новою "рукою Божою", – відмітив Марадона, але додав, що він очікує божественного втручання в іншому, у перемозі над пандемією.

"Рукою Божою" у 1986 році Марадона назвав один з найвідоміших голів в історії світового футболу. Під час чвертьфіналу чемпіоната світу в Мексиці Аргентина-Англія Марадона забив переможний гол за допомогою руки, чого не помітив рефері.

Шварценеггер на карантині відзначив день народження віслючки

Арнольд Шварценеггер, який проводить самоізоляцію в компанії тварин зі свого домашнього міні-зоопарку, відсвяткував перший день народження своєї віслючки, яку звати Лулу.

"Залізний Арні" виклав відео в Instagram, на якому він пригощає Лулу смаколиками.

Королівська родина Великої Британії під час пандемії вирішила нагадати, що коронавірус життю не завада.

В Instagram виклали фото квітів з клумб Букінгемського палацу та декількох королівських резиденцій. На світлинах можна побачити квіткові смаки королівської родини: камелії, гліцинії, дикий гіацинт, магнолії та вишневий цвіт.

"Dakh Daughters" та "Українська правда" дегустували книжки для допомоги медикам

Режисер Влад Троїцький разом з гуртом "Dakh Daughters", Інститутом книги та "Українською правдою" запустив карантинний проект "Дегустація книжок".

Учасники культурного та благодійного прямого ефіру читали уривки із українських книжок, зокрема, "Ревізору" Миколи Гоголя та "Записки кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка.

50% зібраних коштів підуть на підтримку медиків, які борються з COVID-19.

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич, який відзначає 29 квітня свій день народження, замість традиційної вечірки попросив зробити йому особливий подарунок.

"Прошу всіх, хто має бажання привітати мене, перерахувати благодійну пожертву на проект, який має на меті допомогти лікарям рятувати людей від коронавірусу. Я хочу зібрати кошти на ініціативу Сoronavirus.Kyiv", – заявив Галич.