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Кличко верит, что коронавирус в Киеве можно побороть за 2 недели

Суббота, 4 апреля 2020, 16:18
Кличко верит, что коронавирус в Киеве можно побороть за 2 недели

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что за две недели эпидемию коронавируса в городе можно побороть.

Источник: интервью Кличко Радио Свобода

Прямая речь: "Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась".

Детали: Кличко также сообщил, что на сегодня работающих аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве больше, чем в других городах Украины - 380, еще 17 заказаны и ожидаются в течение недели.

Он также рассказал, что лично проинспектировал Александровскую больницу и 9 инфекционную больницу.

В Александровской больнице, по словам мэра, не оказалось вип-палат, а в палате народного депутата Сергея Шахова "условия были хуже, чем там, где лежали студенты".

Прямая речь: "В 9-й инфекционной больнице был. Также лично проверял. И все медики, которые там работают, подтвердили, что достаточно и оборудования, и защиты, одежды, перчаток, масок, респираторов и так далее.

То есть запас есть в сегодняшних условиях на 4 недели. А если ситуация будет меняться и будет увеличиваться количество больных, то это может привести к совершенно другой ситуации, когда будет не хватать".

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Предыстория:

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
  • Вход в магазины также осуществляется с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.
  • 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. 

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирускарантин
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