Кличко верит, что коронавирус в Киеве можно побороть за 2 недели
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что за две недели эпидемию коронавируса в городе можно побороть.
Источник: интервью Кличко Радио Свобода
Прямая речь: "Что касается ограничения карантина в городе Киеве, мы можем через 2 недели побороть эту инфекцию, но это зависит от каждого из нас. Нам нужно сделать все для того, чтобы эта цепь передачи инфекции от человека к человеку оборвалась".
Детали: Кличко также сообщил, что на сегодня работающих аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве больше, чем в других городах Украины - 380, еще 17 заказаны и ожидаются в течение недели.
Он также рассказал, что лично проинспектировал Александровскую больницу и 9 инфекционную больницу.
В Александровской больнице, по словам мэра, не оказалось вип-палат, а в палате народного депутата Сергея Шахова "условия были хуже, чем там, где лежали студенты".
Прямая речь: "В 9-й инфекционной больнице был. Также лично проверял. И все медики, которые там работают, подтвердили, что достаточно и оборудования, и защиты, одежды, перчаток, масок, респираторов и так далее.
То есть запас есть в сегодняшних условиях на 4 недели. А если ситуация будет меняться и будет увеличиваться количество больных, то это может привести к совершенно другой ситуации, когда будет не хватать".
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Предыстория:
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин.
- 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве.
- С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.
- Вход в магазины также осуществляется с ограничениями: 1 человек на 10 кв.м помещения.
- 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.