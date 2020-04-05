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Главные новости субботы и ночи: случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона, пожар в Чернобыльской зоне

Воскресенье, 5 апреля 2020, 08:00

Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона, в Зоне отчуждения произошел лесной пожар на площади 20 га – новости, которые были актуальны 4 апреля.

О пожаре

4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

О коронавирусе

Во всем мире от коронавирусной болезни умерло 64653 человека, вылечились - 246457 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 подтвердили 1 202 236 случаев заражения.

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О других важных новостях

Людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.

При отсутствии более жестких карантинных мер пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться уже с 14 апреля.

При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.

В Киеве запрещено ходить без респиратора или защитной маски, в том числе, по улицам и придомовым территориям.

Темы: пожар
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