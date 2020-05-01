Городские власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.

Источник: Мукачевский городской совет

Дословно: "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС".

Детали: Торговые центры в городе будут работать с рядом условий. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок; обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа; пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров; наличие дезинфекторов на входе.

Также с понедельника в городе разрешается посещение парков и скверов "с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий".

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