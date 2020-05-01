В Мукачево тоже открывают торговые центры и парки раньше
Городские власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.
Источник: Мукачевский городской совет
Дословно: "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС".
Детали: Торговые центры в городе будут работать с рядом условий. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок; обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа; пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров; наличие дезинфекторов на входе.
Также с понедельника в городе разрешается посещение парков и скверов "с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий".
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
- Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.