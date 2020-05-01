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В Мукачево тоже открывают торговые центре и парки раньше

Пятница, 1 мая 2020, 20:40

Городские власти Мукачево разрешили открыть парки и торговые центры с 4 мая, несмотря на то, что общегосударственное ослабление карантина должно начаться с 11 мая.

Источник: Мукачевский городской совет

Дословно: "С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС".

Детали: Торговые центры в городе будут работать с рядом условий. В частности, использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок; обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа; пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров; соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метров; наличие дезинфекторов на входе.

Также с понедельника в городе разрешается посещение парков и скверов "с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеторговлякарантин


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