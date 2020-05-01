В Черкассах сотня людей протестовала возле управления полиции

В Черкассах под стенами Главного управления Нацполиции состоялась забастовка местных предпринимателей и представителей Национального корпуса города.

Источник: Суспільне

Суспільне

Детали: Представители предпринимателей обратились в полицию с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать.

Также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета, который накануне принял решение о преждевременном ослаблении карантинных мероприятий с 1 мая.

Как отмечает издание, по информации правоохранительных органов, на акцию собралось около сотни человек.

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