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В Черкассах сотня людей протестовала возле управления полиции

Пятница, 1 мая 2020, 22:49
В Черкассах сотня людей протестовала возле управления полиции
Суспільне

В Черкассах под стенами Главного управления Нацполиции состоялась забастовка местных предпринимателей и представителей Национального корпуса города.

Источник: Суспільне

 
Суспільне

Детали: Представители предпринимателей обратились в полицию с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать.

Также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета, который накануне принял решение о преждевременном ослаблении карантинных мероприятий с 1 мая.

Как отмечает издание, по информации правоохранительных органов, на акцию собралось около сотни человек.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Позже он опубликовал повестку на допрос. 

Украинская правда

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Темы: Черкассыакциикарантинполиция
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