В Черкассах сотня людей протестовала возле управления полиции
Пятница, 1 мая 2020, 22:49
В Черкассах под стенами Главного управления Нацполиции состоялась забастовка местных предпринимателей и представителей Национального корпуса города.
Источник: Суспільне
Детали: Представители предпринимателей обратились в полицию с требованием разрешить малому и среднему бизнесу работать.
Также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета, который накануне принял решение о преждевременном ослаблении карантинных мероприятий с 1 мая.
Как отмечает издание, по информации правоохранительных органов, на акцию собралось около сотни человек.
Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
- Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
- Позже он опубликовал повестку на допрос.
Украинская правда