На Киевщине возобновили работу 13 рынков
По состоянию на 2 мая в Киевской области начали работу 13 агропродовольственных рынков.
Источник: Киевская ОГА
Дословно: "По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт. Гостомель, г. Буча – по одному и два рынка в г. Белая Церковь.
Общее количество рынков в области составляет 74. Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований".
Детали: В ОГА отметили, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.
Предыстория:
- 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина, – и Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
- Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков с 30 апреля во время карантина при условии соблюдения требований безопасности для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.
- Киевская власть сообщала, что по состоянию на вечер четверга к открытию не готов ни один рынок столицы.