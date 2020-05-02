На Киевщине возобновили работу 13 рынков

По состоянию на 2 мая в Киевской области начали работу 13 агропродовольственных рынков.

Источник: Киевская ОГА

Дословно: "По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт. Гостомель, г. Буча – по одному и два рынка в г. Белая Церковь.

Общее количество рынков в области составляет 74. Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований".

Детали: В ОГА отметили, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

Предыстория: