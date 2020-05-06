"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен

Председатель правления НАК "Нафтоназ" Андрей Коболев заявляет, что общая стоимость товаров медицинского назначения, приобретенных компанией для медучреждений Украины, составляет около полмиллиарда гривен, большую часть груза привез самолет "Мрия" 6 мая.

Источник: Коболев на брифинге в аэропорту "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области, куда прилетела "Мрия"

Прямая речь: "Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма – 15 долларов.

Закуплено все за средства группы НАК "Нафтогаз Украины".

Детали: По словам Коболева, "Нафтогаз" приобрел 500 тысяч защитных стерильных сертифицированных костюмов, которые могут использоваться в больницах; 700 мониторов пациентов, которые нужны, как для пациентов с коронавирусом, так и в будущем для любых других пациентов в реанимации; 50 мобильных аратов рентгена и 50 мобильных аппаратов УЗИ, а также 50 тысяч респираторных масок.

Львиную долю этого груза (111,5 тонны) привезла "Мрия" 6 мая, 31,5 тонны 5 мая привез в Киев самолет АН-22 "Антей", третий самолет с частью груза с этого заказа ждут до конца мая.

Самолет встречали заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Груз из "Мрии" уже фактически разгрузили, в ближайшее время его обещают бесплатно передать в медицинские учреждения Украины.

Что было раньше: Утром 6 мая на Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

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