"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен
Председатель правления НАК "Нафтоназ" Андрей Коболев заявляет, что общая стоимость товаров медицинского назначения, приобретенных компанией для медучреждений Украины, составляет около полмиллиарда гривен, большую часть груза привез самолет "Мрия" 6 мая.
Источник: Коболев на брифинге в аэропорту "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области, куда прилетела "Мрия"
Прямая речь: "Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма – 15 долларов.
Закуплено все за средства группы НАК "Нафтогаз Украины".
Детали: По словам Коболева, "Нафтогаз" приобрел 500 тысяч защитных стерильных сертифицированных костюмов, которые могут использоваться в больницах; 700 мониторов пациентов, которые нужны, как для пациентов с коронавирусом, так и в будущем для любых других пациентов в реанимации; 50 мобильных аратов рентгена и 50 мобильных аппаратов УЗИ, а также 50 тысяч респираторных масок.
Львиную долю этого груза (111,5 тонны) привезла "Мрия" 6 мая, 31,5 тонны 5 мая привез в Киев самолет АН-22 "Антей", третий самолет с частью груза с этого заказа ждут до конца мая.
Самолет встречали заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
Груз из "Мрии" уже фактически разгрузили, в ближайшее время его обещают бесплатно передать в медицинские учреждения Украины.
Что было раньше: Утром 6 мая на Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.
Предыстория:
- 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
- Зеленский тогда сказал, что к поставке была причастна "не только государственная команда, но и бизнес-участники". Говоря о масках из груза, президент отметил, что они пойдут не только врачам, но и в аптеки. Однако тогда не озвучивалось, кто занимался закупкой.
- Позже собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". Он писал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.
- В Офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
- 28 апреля Офис президента заявил, что дальше поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19 будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.
- Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что доставку медицинских товаров самолетом "Мрия" оплатила компания "Эпицентр", а президент его встретил, потому что "гордость".