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"Нафтогаз" говорит, что заплатил за медгруз из Китая полмиллиарда гривен

Среда, 6 мая 2020, 10:43

Председатель правления НАК "Нафтоназ" Андрей Коболев заявляет, что общая стоимость товаров медицинского назначения, приобретенных компанией для медучреждений Украины, составляет около полмиллиарда гривен, большую часть груза привез самолет "Мрия" 6 мая.

Источник: Коболев на брифинге в аэропорту "Антонов" в пгт. Гостомель Киевской области, куда прилетела "Мрия"

Прямая речь: "Суммарно вся партия из КНР стоит примерно полмиллиарда гривен, чуть меньше. Цена одного костюма – 15 долларов.

Закуплено все за средства группы НАК "Нафтогаз Украины".

Детали: По словам Коболева, "Нафтогаз" приобрел 500 тысяч защитных стерильных сертифицированных костюмов, которые могут использоваться в больницах; 700 мониторов пациентов, которые нужны, как для пациентов с коронавирусом, так и в будущем для любых других пациентов в реанимации; 50 мобильных аратов рентгена и 50 мобильных аппаратов УЗИ, а также 50 тысяч респираторных масок.

Львиную долю этого груза (111,5 тонны) привезла "Мрия" 6 мая, 31,5 тонны 5 мая привез в Киев самолет АН-22 "Антей", третий самолет с частью груза с этого заказа ждут до конца мая.

Самолет встречали заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, главный санитарный врач Виктор Ляшко и заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Груз из "Мрии" уже фактически разгрузили, в ближайшее время его обещают бесплатно передать в медицинские учреждения Украины.

Что было раньше: Утром 6 мая на Киевщине приземлился самолет "Мрия", который привез вторую крупную партию гуманитарного медицинского груза из Китая.

Предыстория:

  • 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.
  • Зеленский тогда сказал, что к поставке была причастна "не только государственная команда, но и бизнес-участники". Говоря о масках из груза, президент отметил, что они пойдут не только врачам, но и в аптеки. Однако тогда не озвучивалось, кто занимался закупкой.
  • Позже собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". Он писал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.
  • В Офисе президента заявили, что на самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.
  • 28 апреля Офис президента заявил, что дальше поставками средств и оборудования для преодоления эпидемии COVID-19 будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.
  • Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что доставку медицинских товаров самолетом "Мрия" оплатила компания "Эпицентр", а президент его встретил, потому что "гордость". 

Ирина Балачук, УП
Темы: НефтегазкоронавирусКитайУкраина


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