Все разделы
Укр / Рус

Главные новости среды и ночи: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет

Четверг, 7 мая 2020, 08:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев коронавируса, Андрей Ермак предложил перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске, местные выборы пройдут в Украине 25 октября - актуальные новости 5 мая.

О переговорах в Минске

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил политическим советникам лидеров государств-участников Нормандского формата перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

О 8 и 9 мая

В Украине в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения, 8 мая, и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, но ветеранов отметят.

О местных выборах

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября, несмотря ни на какие инсинуации об их переносе, отмене или невозможности проведения из-за недостатке средств

О внебрачных детях

Комитет по антикоррупционной политике Верховной Рады поддержал и рекомендует принимать за основу и в целом законопроект №3355-1, который позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с декларантом.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 487 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек за 5 мая умерли и 118 человек преодолели COVID-19.

Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях "Эпицентр" и "Новая линия" (принадлежащих Герегам) откроет против них дело.

Министерство иностранных дел Украины прогнозирует, что полноценное международное авиасообщение в течение этого лета не возобновится.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заявляет, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они будут введены также и в Украине.

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ

Темы: виборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили

За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19

ФОТОКитай запустил в космос свою самую мощную ракету

Трамп заявил, что коронакризис хуже Перл-Харбора и теракта 11 сентября

Троих детей засыпало песком в Харьковской области, одна девочка погибла

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: только указом президента

Все главные новости...
****
виборы
Новости 6 мая: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет
"Слуга народа": Хочу поставить точку – местные выборы осенью будут
В Сербии определили дату выборов, отложенных из-за коронавируса
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: местные выборы состоятся, массовые мероприятия на 8 и 9 мая – нет
07:10
ООС: украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, еще трех ранили
06:07
В США на COVID-19 уже протестовали 8 миллионов граждан
05:01
За сутки подтверждено 95 тысяч случаев COVID-19
04:20
ФОТОАкции в поддержку Стерненка состоялись в 9 городах
03:21
В Беларуси задержали двух видеоблогеров
02:37
Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи оштрафует Mercedes-Benz, Nissan и Porsche на $65 миллиона
01:55
Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому против реванша
01:26
В Иране уже более 100 000 заражений COVID-19
00:54
ФОТОКитай запустил в космос свою самую мощную ракету
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!