Под суд по Стерненко свезли полицию и Нацгвардию

Утром 15 июня возле здания Шевченковского райсуда Киева, где продолжат избирать меру пресечения активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, привезли много правоохранителей.

Источник: журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир в Facebook, Стерненко в Telegram

Прямая речь Кушнира: "Дело Сергея Стерненка. Часть вторая. Такой движ. Нацгвардийци, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало".

По словам Стерненко, полицейские закрыли ворота, всех обыскивают.

Он предположил, что это все делают для того, чтобы не пустить людей, которые придут его поддержать, в суд, и "судить его за закрытыми дверями".

Впоследствии подозреваемый сообщил, что его защитники заявили об отводе прокурору Николаю Бозовуляку, поскольку он ранее разгласил сведения о принять в отношении него меры безопасности, а следовательно совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 381 УК Украины.

Но судья Владимир Бугиль в отводе прокурора отказал.

Что было раньше: 12 июня в Шевченковском суде Киева начали избирать меру пресечения Стерненко. Вечером 12 июня суд объявил перерыв до утра 15 июня.

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