Под суд по Стерненко свезли полицию и Нацгвардию
Утром 15 июня возле здания Шевченковского райсуда Киева, где продолжат избирать меру пресечения активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, привезли много правоохранителей.
Источник: журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир в Facebook, Стерненко в Telegram
Прямая речь Кушнира: "Дело Сергея Стерненка. Часть вторая. Такой движ. Нацгвардийци, копы и т.д. просто не заканчиваются. Вся Дегтяревская в них. Не могут устроиться. И это еще начало".
По словам Стерненко, полицейские закрыли ворота, всех обыскивают.
Он предположил, что это все делают для того, чтобы не пустить людей, которые придут его поддержать, в суд, и "судить его за закрытыми дверями".
Впоследствии подозреваемый сообщил, что его защитники заявили об отводе прокурору Николаю Бозовуляку, поскольку он ранее разгласил сведения о принять в отношении него меры безопасности, а следовательно совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 381 УК Украины.
Но судья Владимир Бугиль в отводе прокурора отказал.
Что было раньше: 12 июня в Шевченковском суде Киева начали избирать меру пресечения Стерненко. Вечером 12 июня суд объявил перерыв до утра 15 июня.
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Майдан, наркотики, Аваков и другие войны Сергея Стерненко
Предыстория:
- В 2018 году на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая, погиб нападавший.
- Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
- В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.