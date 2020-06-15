Під суд по Стерненку звезли поліцію і Нацгвардію

Вранці 15 червня під будівлю Шевченківського райсуду Києва, де продовжать обирати запобіжний захід активісту, екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стененку, підозрюваному в умисному вбивстві, привезли багато правоохоронців.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір у Facebook, Стерненко в Telegram

Пряма мова Кушніра: "Справа Сергія Стерненка. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок".

За словами Стерненка, поліцейські закрили ворота, усіх обшукують.



Він припустив, що це все роблять для того, щоб не пустити людей, які прийдуть його підтримати до суду, і "судити його за зачиненими дверима".



Згодом підозрюваний повідомив, що його захисники заявили про відвід прокурору Миколі Бозовуляку, оскільки він раніше розголосив відомості про вжити відносно нього заходи безпеки, а отже вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 381 КК України.

Але суддя Володимир Бугіль у відводі прокурора відмовив.

Що було раніше: 12 червня у Шевченківському суді Києва почали обирати запобіжний захід Стерненку. Увечері 12 червня суд оголосив перерву до ранку 15 червня.

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