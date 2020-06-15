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Під суд по Стерненку звезли поліцію і Нацгвардію

Понеділок, 15 червня 2020, 10:15
Під суд по Стерненку звезли поліцію і Нацгвардію
Фото з Facebook Стерненка

Вранці 15 червня під будівлю Шевченківського райсуду Києва, де продовжать обирати запобіжний захід активісту, екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стененку, підозрюваному в умисному вбивстві, привезли багато правоохоронців.   

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір у Facebook, Стерненко в Telegram

Пряма мова Кушніра: "Справа Сергія Стерненка. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок". 

За словами Стерненка, поліцейські закрили ворота, усіх обшукують.

Він припустив, що це все роблять для того, щоб не пустити людей, які прийдуть його підтримати до суду, і "судити його за зачиненими дверима".

Згодом підозрюваний повідомив, що його захисники заявили про відвід прокурору Миколі Бозовуляку, оскільки він раніше розголосив відомості про вжити відносно нього заходи безпеки, а отже вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 381 КК України.

Але суддя Володимир Бугіль у відводі прокурора відмовив.

Що було раніше: 12 червня у Шевченківському суді Києва почали обирати запобіжний захід Стерненку. Увечері 12 червня суд оголосив перерву до ранку 15 червня.

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Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
  • Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
  • Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Українська правда
Теми: активістисудСтерненко
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