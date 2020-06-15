Під суд по Стерненку звезли поліцію і Нацгвардію
Вранці 15 червня під будівлю Шевченківського райсуду Києва, де продовжать обирати запобіжний захід активісту, екслідеру одеського "Правого сектора" Сергію Стененку, підозрюваному в умисному вбивстві, привезли багато правоохоронців.
Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір у Facebook, Стерненко в Telegram
Пряма мова Кушніра: "Справа Сергія Стерненка. Частина друга. Такий двіж. Нацгвардійці, копи тощо просто не закінчуються. Вся Дегтярівська в них. Не можуть вмоститися. І це ще початок".
За словами Стерненка, поліцейські закрили ворота, усіх обшукують.
Він припустив, що це все роблять для того, щоб не пустити людей, які прийдуть його підтримати до суду, і "судити його за зачиненими дверима".
Згодом підозрюваний повідомив, що його захисники заявили про відвід прокурору Миколі Бозовуляку, оскільки він раніше розголосив відомості про вжити відносно нього заходи безпеки, а отже вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 381 КК України.
Але суддя Володимир Бугіль у відводі прокурора відмовив.
Що було раніше: 12 червня у Шевченківському суді Києва почали обирати запобіжний захід Стерненку. Увечері 12 червня суд оголосив перерву до ранку 15 червня.
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Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка
Передісторія:
- У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник.
- Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
- Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
- 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
- Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
- Правоохоронці просять суд відправили Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт.