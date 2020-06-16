"Евросолидарность" и "Батькивщина" выступили в поддержку Стерненко

Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" в Верховной Раде высказались в защиту активиста Сергея Стерненко, которого обвинили в умышленном убийстве мужчины, который напал на него два года назад.

Источник: выступления с трибуны парламента, в частности Марии Ионовой из "Европейской солидарности" и Юлии Тимошенко из "Батькивщины"

Прямая речь Ионовой: "Реванш происходит у нас на глазах. То, что касается дела Сергея Стерненко, не выдерживает никакой критики. Потому что в деле речь идет о самозащите. Это – о правах человека, о том, как гражданин может защитить сам себя в суде. Сергея хотят бросить за решетку только за то, что он спасал себе жизнь".

Детали: Ионова напомнила, что под судом по делу Стерненко побили людей.

Кроме того, она заявила: "Наступление на демократию происходит больше всего сейчас в судах. То, что происходит в Апелляционном суде по делу Януковича, сам факт этого суда – яркое свидетельство реванша Антимайдана. Этот апелляционный суд происходит, когда Андрей Портнов смог возобновить контроль над украинскими судами".

По словам Ионовой, политические преследования становятся "нормой", но "ни США, ни НАТО не будут поддерживать авторитарные режимы" – так что команда Владимира Зеленского может потерять поддержку Запада из-за давления на судебную ветвь власти и на "лидера оппозиции" Петра Порошенко.

Прямая речь Тимошенко: "Я хотела бы четко и ясно заявить о позиции нашей команды партии "Батькивщина" в поддержку Сергея Стерненко. Я считаю, что террор против патриотов – недопустим. И все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины".

Другие подробности: В то же время, лидер "Батькивщины" заявила о "цинизме под лозунгами о политических репрессиях".

Этому предшествовало: 15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве напавшего на него в мае 2018 года, под круглосуточный домашний арест.

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