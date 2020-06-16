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"Євросолідарність" і "Батьківщина" виступили на підтримку Стерненка

Вівторок, 16 червня 2020, 11:23
Євросолідарність і Батьківщина виступили на підтримку Стерненка

Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" у Верховній Раді  висловилися на захист активіста Сергія Стерненка, якого звинуватили в умисному убивстві чоловіка, який напав на нього два роки тому.

Джерело: виступи з трибуни парламенту, зокрема Марії Іонової з "Європейської солідарності" та Юлії Тимошенко з "Батьківщини"

Пряма мова Іонової: "Реванш відбувається у нас на очах. Те, що стосується справи Сергія Стерненка, не витримує жодної критики. Тому що у справі йдеться про самозахист. Це – про права людини, про те, як громадянин може захистити сам себе в суді. Сергія хочуть кинути за грати тільки зате, що він рятував собі життя".

Деталі: Іонова нагадала, що під судом у справі Стерненка побили людей.

Крім того, вона заявила: "Наступ на демократію відбувається найбільше зараз у судах. Те, що відбувається в Апеляційному суді у справі Януковича, сам факт цього суду – яскраве свідчення реваншу Антимайдану. Цей апеляційний суд відбувається, коли Андрій Портнов зміг відновити контроль над українськими судами".  

За словами Іонової, політичні переслідування стають "нормою", але "ні США, ні НАТО не будуть підтримувати авторитарні режими" – тож команда Володимира Зеленського може втратити підтримку Заходу через тиск на судову гілку влади і на "лідера опозицїі" Петра Порошенка. 

Пряма мова Тимошенко: "Я хотіла б чітко і ясно заявити про позицію нашої команди партії "Батьківщина" на підтримку Сергія Стерненка. Я вважаю, що терор проти патріотів – недопустимий. І все, що відбувається навколо цього, виглядає ганебно і негідно України".

Інші подробиці: Водночас, лідер "Батьківщини" заявила про "цинізм під гаслами про політичні репресії".

Цьому передувало: 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві нападника у травні 2018 року, під цілодобовий домашній арешт

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Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектора", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
  • Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СтерненкоЄвропейська солідарністьБатьківщинаВерховна Рада
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