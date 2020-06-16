"Євросолідарність" і "Батьківщина" виступили на підтримку Стерненка

Фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина" у Верховній Раді висловилися на захист активіста Сергія Стерненка, якого звинуватили в умисному убивстві чоловіка, який напав на нього два роки тому.

Джерело: виступи з трибуни парламенту, зокрема Марії Іонової з "Європейської солідарності" та Юлії Тимошенко з "Батьківщини"

Пряма мова Іонової: "Реванш відбувається у нас на очах. Те, що стосується справи Сергія Стерненка, не витримує жодної критики. Тому що у справі йдеться про самозахист. Це – про права людини, про те, як громадянин може захистити сам себе в суді. Сергія хочуть кинути за грати тільки зате, що він рятував собі життя".

Деталі: Іонова нагадала, що під судом у справі Стерненка побили людей.

Крім того, вона заявила: "Наступ на демократію відбувається найбільше зараз у судах. Те, що відбувається в Апеляційному суді у справі Януковича, сам факт цього суду – яскраве свідчення реваншу Антимайдану. Цей апеляційний суд відбувається, коли Андрій Портнов зміг відновити контроль над українськими судами".

За словами Іонової, політичні переслідування стають "нормою", але "ні США, ні НАТО не будуть підтримувати авторитарні режими" – тож команда Володимира Зеленського може втратити підтримку Заходу через тиск на судову гілку влади і на "лідера опозицїі" Петра Порошенка.

Пряма мова Тимошенко: "Я хотіла б чітко і ясно заявити про позицію нашої команди партії "Батьківщина" на підтримку Сергія Стерненка. Я вважаю, що терор проти патріотів – недопустимий. І все, що відбувається навколо цього, виглядає ганебно і негідно України".

Інші подробиці: Водночас, лідер "Батьківщини" заявила про "цинізм під гаслами про політичні репресії".

Цьому передувало: 15 червня Шевченківський райсуд Києва відправив колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві нападника у травні 2018 року, під цілодобовий домашній арешт.

Читайте також: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія: