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Главные новости среды и ночи: боевики в Беларуси, замена Кучме в ТКГ

Четверг, 30 июля 2020, 08:00

В Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, которые планировали провокации, Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ — актуальные новости 29 июля.

О задержании боевиков в Беларуси 

Под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Среди задержанных есть те, кто служил на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, во время которого потребовал от России объяснений. 

О замене Кучме в ТКГ

Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.

Алексей Резников заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в ТКГ назначат первого президента Украины Леонида Кравчука.

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Украинская правда


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