За три дня в Беларуси задержали 6 тысяч человек, Россия посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию" — актуальные новости 12 августа.

О Беларуси

В Минске якобы задержали координаторов массовых протестов в связи с результатами президентских выборов, один из них руководил действиями соратников из отеля.

В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

В Бресте сотрудники милиции применяли табельное оружие на поражение и ранили участника протестов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о ситуации в стране, на котором обозначил "наиважнейшие" задачи для власти.

В ряде белорусских городов прошли акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности" — в Минске 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Камаруский".

О совете России

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить нарушать права коренного народа в оккупированном Крыму — в ответ постоянное представительство России при ООН призвало Соединенные Штаты "прекратить нарушать права индейцев".

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