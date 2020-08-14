Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости четверга и ночи: три требования к Лукашенко, выборы мэра Киева

Пятница, 14 августа 2020, 08:00

В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты, выборы мэра Киева — актуальные новости 13 августа.

О Беларуси

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарыка выдвинул к действующей власти три требования:

  1. Конец насилия.
  2. Свободу политзаключенным.
  3. Честные новые выборы.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 700 человек в массовых акциях в ночь с 12 на 13 августа.

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжился мирный протест против действий президента Александра Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты.

В полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов — люди возмущены тем, что автобусы их производства милиция использует для задержания протестующих.

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие!" — первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру в связи с событиями в соседней стране.

Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси в конце этого месяца.

О выборах мэра столицы

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы Виталий Кличко — за него проголосовал бы 41% киевлян.

Далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов — 9% і 8% соответственно.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Президентский рейтинг Владимира Зеленского более чем в два раза превышает показатели бывшего лидера Петра Порошенко — 44% против 20%.

11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина.

В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.

Украина опередила Китай по общему количеству больных COVID-19, зафиксированных за время пандемии, согласно данным Worldometers.

В Украине за сутки 12 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, кроме того 22 больных умерли, 530 человек выздоровели.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко

Новости 13 августа: протесты в Беларуси, 

обновлено"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных

Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

таблицаВыборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

Все новости...
Беларусь
Глава ОБСЕ обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека
Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко
Глава МИД Литвы предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
Последние новости
08:18
фотоСковороде в центре Киева повязали флаг Беларуси
08:00
Главные новости четверга и ночи: три требования к Лукашенко, выборы мэра Киева
07:24
ООС: обстрелов со стороны противника не зафиксировано 
06:51
Ким Чен Ын назначил нового главу правительства КНДР
05:43
Глава ОБСЕ обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека
04:24
COVID-19 уже убил более 750 тысяч человек
03:48
Спецслужбы США сообщают о новом интернет-вирусе "Дроворуб"
02:34
Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко
02:01
Глава МИД Литвы предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
00:57
Из СИЗО в Беларуси массово выпускают задержанных на митингах людей. Они побиты и говорят о пытках
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!