Главные новости четверга и ночи: три требования к Лукашенко, выборы мэра Киева

В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты, выборы мэра Киева — актуальные новости 13 августа.

О Беларуси

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарыка выдвинул к действующей власти три требования:

Конец насилия. Свободу политзаключенным. Честные новые выборы.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 700 человек в массовых акциях в ночь с 12 на 13 августа.

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжился мирный протест против действий президента Александра Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты.

В полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов — люди возмущены тем, что автобусы их производства милиция использует для задержания протестующих.

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие!" — первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру в связи с событиями в соседней стране.

Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси в конце этого месяца.

О выборах мэра столицы

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы Виталий Кличко — за него проголосовал бы 41% киевлян.

Далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов — 9% і 8% соответственно.

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