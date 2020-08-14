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Главные новости четверга и ночи: три требования к Лукашенко, выборы мэра Киева

Пятница, 14 августа 2020, 08:00

В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты, выборы мэра Киева — актуальные новости 13 августа.

О Беларуси

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарыка выдвинул к действующей власти три требования:

  1. Конец насилия.
  2. Свободу политзаключенным.
  3. Честные новые выборы.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании 700 человек в массовых акциях в ночь с 12 на 13 августа.

Утром 13 августа в столице Беларуси продолжился мирный протест против действий президента Александра Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты.

В полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов — люди возмущены тем, что автобусы их производства милиция использует для задержания протестующих.

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие!" — первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру в связи с событиями в соседней стране.

Европейский Союз, скорее всего, введет новые санкции в отношении Беларуси в конце этого месяца.

О выборах мэра столицы

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы Виталий Кличко — за него проголосовал бы 41% киевлян.

Далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов — 9% і 8% соответственно.

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Украина опередила Китай по общему количеству больных COVID-19, зафиксированных за время пандемии, согласно данным Worldometers.

В Украине за сутки 12 августа установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, кроме того 22 больных умерли, 530 человек выздоровели.

Темы: Беларусь
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