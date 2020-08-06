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Гриценко: "Желания идти на выборы у меня нет"

Четверг, 6 августа 2020, 01:01

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах.

Источник: Гриценко в эфире телеканала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я скажу откровенно: желания больше идти на выборы у меня нет…Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру планов не имею".

Напомним:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

Темы: виборы


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