Гриценко: "Желания идти на выборы у меня нет"

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил что не намерен выставлять свою кандидатуру на будущих президентских и парламентских выборах.

Источник: Гриценко в эфире телеканала "Украина24", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я скажу откровенно: желания больше идти на выборы у меня нет…Партия "Гражданская позиция" пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру планов не имею".

Напомним: