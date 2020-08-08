В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины

Среди погибших в результате мощного взрыва в Бейруте есть гражданин Украины.

Источник: посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook

Детали: По словам Осташа, погибший украинец – это 32-летний Вильям Азар.

Посол добавил, что уже связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

Также он опубликовал фото погибшего.

Прямая речь: "Молодой перспективный экономист вышел с офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара".

Вильям Азар

Вильям Азар

Напомним: