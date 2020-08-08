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В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины

Суббота, 8 августа 2020, 23:40
В результате взрыва в Бейруте погиб гражданин Украины

Среди погибших в результате мощного взрыва в Бейруте есть гражданин Украины.

Источник: посол Украины в Ливане Игорь Осташ в Facebook

Детали: По словам Осташа, погибший украинец – это 32-летний Вильям Азар.

Посол добавил, что уже связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

Также он опубликовал фото погибшего.

Прямая речь: "Молодой перспективный экономист вышел с офиса компании KPMG, чтобы поехать домой... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара".

Вильям Азар
Вильям Азар
Вильям Азар
Вильям Азар

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЛиванвзрывМИД
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