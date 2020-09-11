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Главные новости четверга и ночи: инспекция в районе срыва "тишины", хасиды в Умани

Пятница, 11 сентября 2020, 08:00

Инспекция в районе срыва "тишины" отменяется из-за новых требований РФ и ОРДО, Хасиды устроили дебош в Умани, — актуальные новости 10 сентября.

Об инспекции в районе срыва "тишины"

Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

О хасидах в Умани

Группа хасидов в среду снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Полиция и миграционная служба приняли решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.

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Темы: ДонбассООС


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