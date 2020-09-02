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Глава МИД Беларуси: Мы не допустили украинский сценарий революции

Среда, 2 сентября 2020, 13:09
Глава МИД Беларуси: Мы не допустили украинский сценарий революции

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране не позволили реализовать "украинский сценарий цветной революции".

Источник: Макей на встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, российский "Интерфакс".

Прямая речь: "Сегодня нам приходится отвечать, как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне".

Детали: Он заявил, что сейчас в Беларуси наблюдается "определенное политическое противостояние, но уровень накала значительно ниже".

Также Макей поблагодарил Россию за "выдержанную, грамотную, четкую реакцию" на события в Беларуси.

Прямая речь: "Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

Что было раньше: По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

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Напомним: 

  • Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
  • Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Темы: БеларусьРосcияУкраинаМИДмеждународные отношения
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