Глава МИД Беларуси: Мы не допустили украинский сценарий революции
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что в стране не позволили реализовать "украинский сценарий цветной революции".
Источник: Макей на встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, российский "Интерфакс".
Прямая речь: "Сегодня нам приходится отвечать, как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне".
Детали: Он заявил, что сейчас в Беларуси наблюдается "определенное политическое противостояние, но уровень накала значительно ниже".
Также Макей поблагодарил Россию за "выдержанную, грамотную, четкую реакцию" на события в Беларуси.
Прямая речь: "Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".
Что было раньше: По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.
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Напомним:
- Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
- Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.