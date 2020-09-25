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Главные новости четверга и ночи: поздравления для Лукашенко, COVID-19 у детей

Пятница, 25 сентября 2020, 08:00
Главные новости четверга и ночи: поздравления для Лукашенко, COVID-19 у детей

Лукашенко после тайной инаугурации поздравил лидер только одной страны, Второй ребенок умер от COVID-19 в Украине, — актуальные новости 24 сентября.

О поздравлениях Лукашенко

Президент России Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, в Кремле говорят, что практика международного общения этого и не требует.

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко после тайной церемонии инаугурации поздравил лидер только одной страны.

О коронавирусе у детей

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умер второй ребенок, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Украинская правда
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