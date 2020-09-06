Кравчук: заявление Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверен, что анонсированный представителем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным обстрел позиций украинской армии являются желанием боевиков обострить ситуацию на Донбассе.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной.

И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия".

Напомним: